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Бывшего директора могилевского "Жилкомхоза" и полковника в отставке подозревают в коррупции
15.05.2017 15:44 — Новости Общества | Tut.by
Уголовное дело за превышение служебных полномочий возбудили в отношении бывшего директора могилевского УКП «Жилкомхоз». Мужчина полностью признал вину, раскаялся в совершенном преступлении и предпринимает меры по возмещению причиненного ущерба.
— Экс-руководитель находится под домашним арестом, — пояснил TUT.BY начальник отдела информации и связи с общественностью Следственного комитета Беларуси Сергей Кабакович.
Информацию о размере причиненного ущерба, а также о незаконных действиях бывшего директора следствие пока не разглашает.
По информации
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Экс-руководитель находится под домашним арестом.
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