Уголовное дело за превышение служебных полномочий возбудили в отношении бывшего директора могилевского УКП «Жилкомхоз». Мужчина полностью признал вину, раскаялся в совершенном преступлении и предпринимает меры по возмещению причиненного ущерба.





— Экс-руководитель находится под домашним арестом, — пояснил TUT.BY начальник отдела информации и связи с общественностью Следственного комитета Беларуси Сергей Кабакович.

Информацию о размере причиненного ущерба, а также о незаконных действиях бывшего директора следствие пока не разглашает.

По информации БелаПАН , речь идет о 55-летнем бывшем директоре могилевского ЖКХ Владимире Агееве. Ранее Агеев занимал пост заместителя начальника УВД Могилевского облисполкома, ветеран органов внутренних дел. Причиненный обвиняемым ущерб оценивается как крупный.