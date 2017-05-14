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Бывшего директора могилевского "Жилкомхоза" и полковника в отставке подозревают в коррупции

15.05.2017 15:44 — Новости Общества | Tut.by  
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Уголовное дело за превышение служебных полномочий возбудили в отношении бывшего директора могилевского УКП «Жилкомхоз». Мужчина полностью признал вину, раскаялся в совершенном преступлении и предпринимает меры по возмещению причиненного ущерба.


— Экс-руководитель находится под домашним арестом, — пояснил TUT.BY начальник отдела информации и связи с общественностью Следственного комитета Беларуси Сергей Кабакович.

Информацию о размере причиненного ущерба, а также о незаконных действиях бывшего директора следствие пока не разглашает.

По информации БелаПАН, речь идет о 55-летнем бывшем директоре могилевского ЖКХ Владимире Агееве. Ранее Агеев занимал пост заместителя начальника УВД Могилевского облисполкома, ветеран органов внутренних дел. Причиненный обвиняемым ущерб оценивается как крупный.

 
 
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