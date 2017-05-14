Трагедия в Гомеле. По факту гибели 5-летней девочки возбудили дело за доведение до самоубийства

На траве лежат гвоздики. Вот и все, что напоминает о произошедшем. 8 мая в этом дворе в центре Гомеля случилось непоправимое — из окна 14-го этажа выпала пятилетняя девочка . С момента трагедии минула неделя, но жильцы дома до сих пор не могут прийти в себя и задают друг другу один и тот же вопрос: как такое могло случиться?

Как сообщили в Следственном комитете, по факту гибели девочки возбуждено уголовное дело по ст. 145 УК РБ «Доведение до самоубийства» — это стандартная практика при расследовании детских суицидов (!).





17-этажку на Мазурова сдали 10 лет назад. Монолитный каркасный дом улучшенной планировки с 118 квартирами стал заполняться жильцами. Обладателями новой просторной «однушки» на 14-м этаже стал Олег с Ольгой (имена изменены по этическим причинам). Через какое-то время в их семье появился ребенок. Соседи говорят, что годовалую девочку удочерили. А через три месяца после радостного события Ольга умерла от рака. С тех пор Олег воспитывал дочку сам. С соседями не контактировал, дружбы ни с кем не водил. Впрочем, говорят, в последнее время его все чаще замечали в компании одинокой женщины, живущей тремя этажами ниже.

Замкнутым и малообщительным мужчину называют и бывшие коллеги. Раньше Олег работал на одном крупном промышленном предприятии — возглавлял отдел. Но год назад с ним не продлили контракт. Известно, что сейчас мужчина занимает руководящую должность на одном из частных предприятий города.

— Ничего не могу сказать плохого. Всегда с пакетами, полными продуктов: фрукты, йогурты. Девочка всегда была опрятная. Он сам хорошо одет. Я еще в пример вечно мужу своему его ставила, — вздыхает жительница дома.





Ее соседка также говорит об Олеге только хорошее.

— В квартире идеальная чистота. Ремонт, обстановка, шторочки чистые. Выходил даже площадку подметать. Ни разу не видела пьяным. Ни разу он на эту девочку не крикнул. Всегда они за руку вместе. Моя старшая дочка за три дня до случившегося ехала с ними в лифте. Так рассказала, что, пока поднимались, девочка все его обнимала за ноги да приговаривала: «Папочка, я тебя так люблю, так люблю!»





— 7 мая мы спать ложились. Вдруг стук и звонок в дверь. Было 22.09. Почему знаю — у нас часы электронные, и я как раз на них посмотрела. Смотрю, толпа соседей на площадке: «Вы что, не слышите, что у вас ребенок в соседней квартире кричит?» А у нас телевизор идет, я и не слышу. Очевидцы говорят, что девочка кричала: «Помогите!» Люди начали стучать в дверь. А в ответ тишина. Свет горит и гробовая тишина. Позвонили в милицию. Милиция приехала, но и ей в тот вечер никто не открыл. Не будут же они дверь ломать… Хотя, если бы знать, что через сутки в это же время случится такое, — вытирает слезы женщина. И признается, что всю неделю живет на успокоительных. — 8 мая после десяти снова стук в дверь. Я сразу поняла — что-то случилось. Выхожу — милиция на площадке. Говорят: «Выйдите, чтобы детки ваши не слышали. У вас девочка из окна выпала».





— Они [Олег и его родственники] сегодня выходили [из квартиры], и я как раз, но я не смогла с ними даже в лифт войти. Это очень странно все. Не хочется плохо думать, но что тогда это было? Почему он долго не открывал даже милиции, когда уже все произошло? Когда открыл, был в свитере и говорил, что спал. А девочка была в джинсах, курточке и шапочке. В ручке зажат мобильник.

Еще одна соседка уверена: произошедшее — несчастный случай.

— Слышала, что девочка не раз уже уходила из дома, якобы искала маму. Просто уходила без предупреждения. Поэтому отец ее часто закрывал в комнате.

Отец погибшей девочки под стражу не заключен. Допрашиваются свидетели, назначен ряд экспертиз.

В дошкольном учреждении, куда ходила малышка, от комментариев отказались, как и в инспекции по делам несовершеннолетних, сославшись на тайну следствия.



