Медсестру Ганцевичской ЦРБ, из-за которой едва не погиб ребенок, уволили

МИНСК, 15 мая – Sputnik. Медсестра, которая ошибочно ввела трехлетней девочке лекарство, уволена из медицинского учреждения, сообщил газете " Заря " главный врач УЗ "Ганцевичская центральная районная больница" Вадим Сошко.



© Sputnik Алексей Куденко УВД Брестской области: девочке ввели лекарство, и ей стало плохо

Инцидент в райцентре произошел 10 мая: девочку с диагнозом ОРВИ с кишечным синдромом доставили в больницу. После того как медсестра поставила ей капельницу, ребенок начал чувствовать себя хуже и его доставили в реанимационное отделение, а затем в Минскую инфекционную больницу.

"Виновные привлечены к дисциплинарной ответственности, а с медсестрой, непосредственно допустившей ошибку, расторгнуты трудовые отношения", – сказал Сошко.

Он также отметил, что по факту в ЦРБ была создана комиссия для служебного расследования и решение об увольнении медсестры было принято по итогам ее работы.

По словам Сошко, подобные случаи недопустимы в больницах, поэтому он приносит искренние извинения за неверные действия сотрудницы ЦРБ.

Как сообщило издание, сейчас девочка идет на поправку и в ближайшем времени ее выпишут из больницы.

Как ранее сообщал Sputnik, случаем занялись правоохранительные органы. В настоящее время проверку по данному факту проводит райотдел Следственного комитета, после нее будет дана юридическая оценка действий медработников ЦРБ.