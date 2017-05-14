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Медсестру Ганцевичской ЦРБ, из-за которой едва не погиб ребенок, уволили

15.05.2017 16:14 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 мая – Sputnik. Медсестра, которая ошибочно ввела трехлетней девочке лекарство, уволена из медицинского учреждения, сообщил газете "Заря" главный врач УЗ "Ганцевичская центральная районная больница" Вадим Сошко.

Медсестру Ганцевичской ЦРБ, из-за которой едва не погиб ребенок, уволили
© Sputnik Алексей Куденко
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Инцидент в райцентре произошел 10 мая: девочку с диагнозом ОРВИ с кишечным синдромом доставили в больницу. После того как медсестра поставила ей капельницу, ребенок начал чувствовать себя хуже и его доставили в реанимационное отделение, а затем в Минскую инфекционную больницу.

"Виновные привлечены к дисциплинарной ответственности, а с медсестрой, непосредственно допустившей ошибку, расторгнуты трудовые отношения", – сказал Сошко.

Он также отметил, что по факту в ЦРБ была создана комиссия для служебного расследования и решение об увольнении медсестры было принято по итогам ее работы.

По словам Сошко, подобные случаи недопустимы в больницах, поэтому он приносит искренние извинения за неверные действия сотрудницы ЦРБ. 

Как сообщило издание, сейчас девочка идет на поправку и в ближайшем времени ее выпишут из больницы.

Как ранее сообщал Sputnik, случаем занялись правоохранительные органы. В настоящее время проверку по данному факту проводит райотдел Следственного комитета, после нее будет дана юридическая оценка действий медработников ЦРБ.

 
Теги: Минск
 
 
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Проверку по данному факту проводит райотдел Следственного комитета, после нее будет дана юридическая оценка действий медработников ЦРБ.

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