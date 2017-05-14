Лукашенко провел переговоры с Эрдоганом

Президент Беларуси Александр Лукашенко в рамках форума «Один пояс и один путь» провел встречу с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

«Главы государств обсудили реализацию достигнутых ранее договоренностей, а также перспективы развития сотрудничества между двумя странами в различных сферах», - говорится в сообщении.

Ранее в понедельник на заседании круглого стола Лукашенко заявил, что достигнуть процветания государства могут лишь в совместном мирном и взаимовыгодном развитии.

Белорусский лидер отметил, что сегодня мир находится в стадии активного развития и глобальных перемен, которые сопряжены с непрерывными вызовами и опасностями.

«Среди них - терроризм, миграционный кризис, опасные инфекционные заболевания, климатические изменения и иные новые для современного мира угрозы безопасности. Кроме того, ослабленный мировой экономический рост оказывает заметное влияние на углубление различий между странами. Зачастую противоречия решаются с применением оружия», - сказал Лукашенко.