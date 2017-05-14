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Правительство перераспределило замминистров
15.05.2017 16:36 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 мая — Sputnik. Правительство Беларуси своим постановлением №352 от 12 мая 2017 года назначило новых должностных лиц — заместителей глав министерств и ведомств, сообщили Sputnik в пресс-службе Совета министров.
В минувшую пятницу президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение Наталии Павлюченко управляющей Фондом социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты. Глава государства также дал согласие на назначение других чиновников вертикали власти.
Как сообщили Sputnik в пресс-службе Совмина, постановлением в порядке перевода назначены:
Этим же постановлением освобождены:
Как ранее сообщал Sputnik, экс-глава ФСЗН Людмила Бачило была официально уволена из ФСЗН. Эта должность была вакантной почти полгода, после того, как Бачило была задержана сотрудниками КГБ в конце 2016-го в момент передачи ей взятки в размере 20 тысяч долларов. Вместе с ней также был задержан генеральный директор СЗАО "БелАВМ" Дмитрий Ронин. По данным КГБ, незаконное денежное вознаграждение передавалось за оказанное содействие в признании СЗАО "БелАВМ" победителем аукциона по закупке оборудования для нужд Фонда".
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Два замминистра вышли в отставку, переводом назначен новый замглавы МАРТ, глава ФСЗН и заместитель начальника БЖД.
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