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Правительство перераспределило замминистров

15.05.2017 16:36 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 мая — Sputnik. Правительство Беларуси своим постановлением №352 от 12 мая 2017 года назначило новых должностных лиц — заместителей глав министерств и ведомств, сообщили Sputnik в пресс-службе Совета министров.

В минувшую пятницу президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение Наталии Павлюченко управляющей Фондом социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты. Глава государства также дал согласие на назначение других чиновников вертикали власти.

Как сообщили Sputnik в пресс-службе Совмина, постановлением в порядке перевода назначены:

  • Иван Вежновец — заместителем министра антимонопольного регулирования и торговли;
  • Наталья Павлюченко — главой ФСЗН;
  • Сергей Сизин — заместителем Начальника Белорусского железной дороги.

Этим же постановлением освобождены:

  • Игорь Качановский — от должности замминистра природных ресурсов и охраны окружающей среды в связи с выходом в отставку;
  • Эдвард Матулис — от должности замминистра антимонопольного регулирования и торговли в связи с выходом в отставку;
  • Елена Перминова — от должности директора Департамента по туризму Министерства спорта и туризма в связи с переводом к другому нанимателю.

Как ранее сообщал Sputnik, экс-глава ФСЗН Людмила Бачило была официально уволена из ФСЗН. Эта должность была вакантной почти полгода, после того, как Бачило была задержана сотрудниками КГБ в конце 2016-го в момент передачи ей взятки в размере 20 тысяч долларов. Вместе с ней также был задержан генеральный директор СЗАО "БелАВМ" Дмитрий Ронин. По данным КГБ, незаконное денежное вознаграждение передавалось за оказанное содействие в признании СЗАО "БелАВМ" победителем аукциона по закупке оборудования для нужд Фонда".

 
Теги: Минск
 
 
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Два замминистра вышли в отставку, переводом назначен новый замглавы МАРТ, глава ФСЗН и заместитель начальника БЖД.

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