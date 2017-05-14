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Ягод и плодов будет меньше в Беларуси из-за заморозков

15.05.2017 16:26 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 мая – Sputnik. Смородина, голубика и плодовые деревья пострадали в стране от весенних заморозков и не принесут большого урожая, сообщил в понедельник замначальника главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Василий Ядловский.

Ягод и плодов будет меньше в Беларуси из-за заморозков
© Sputnik/ Мария Амелина
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Конец апреля и начало мая в Беларуси были нетипично холодными: цветение плодовых деревьев и кустарников началось позже обычного, а многим заморозки принесли заметный урон.

"В конце апреля – начале мая почки в садах стали повреждаться еще до цветения. Холода повлияли на их развитие. Часть почек не раскрылась. Цветение садов по югу Беларуси началось в первой декаде мая, но из-за холодной погоды не будет той прогнозируемой урожайности, на которую мы могли бы рассчитывать", – отметил Ядловский.

Как уточнил эксперт, пострадали и ягодные культуры – в том числе голубика и смородина. Впрочем, сейчас уже начнут плодоносить посаженные 14 лет назад яблони и груши. "Это позволяет нам надеяться на увеличение урожайности плодовых культур в будущем", – добавил Ядловский на пресс-конференции в БелТА.

Эксперты еще в апреле предупреждали о том, что урожай яблок и груш в этом году будет куда меньше ожидаемого. Почему и можно ли это предотвратить – в материале Sputnik >> 

 
Теги: Минск
 
 
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Прогнозируемой урожайности ягод и плодовых деревьев не будет из-за холодной погоды.

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