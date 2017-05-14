ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Парковку и мойку для фур построят до конца года вблизи пункта пропуска "Котловка"

15.05.2017 16:44 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

15 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Парковку с электронной очередью и мойку для фур построят вблизи пункта пропуска "Котловка" на белорусско-литовской границе до конца года, сообщил на оперативном совещании в облисполкоме председатель Островецкого райисполкома Игорь Шалудин.

Инвестпроект по строительству и эксплуатации комплекса придорожного сервиса и автозаправочной станции вблизи пограничного пункта пропуска и таможенного контроля "Котловка" реализует ООО "СНТ-Инвест". Строительство разделено на три этапа.

На первом этапе уже введена в строй АЗС слева от автодороги на "Котловку". Второй этап предполагает строительство автозаправки справа, а также организацию площадки для отдыха на 36 грузовых автомобилей и 21 легковой с внедрением системы электронной очереди. "Завершаются работы, связанные с созданием этой АЗС. Автозаправку обещают открыть до конца мая, на ней будет создано 8-10 новых рабочих мест", - пояснил Игорь Шалудин.

В связи с внедрением электронной очереди для удобства грузового автотранспорта прорабатывается решение вопроса с обустройством участка дороги от будущей парковки для выезда к пункту пропуска.

Третий этап предполагает разработку проектно-сметной документации и строительство комплекса с кафе, мойки грузовых автомобилей и стоянкинн. Полностью реализация проекта должна быть завершена к 31 декабря текущего года.

Еще один объект придорожного сервиса появится по дороге в Литву в Ошмянском районе. Инвестпроект реализует ЧТПУП "Туалсан". На трассе М7 Минск - Ошмяны - граница Литовской Республики по направлению пункта пропуска "Каменный Лог" появится двухэтажное кафе, где планируется оказывать услуги питания и постоя, организации досуга. Здесь будет детская игровая комната и разместится информационный туристический центр. Для круглосуточной работы кафе планируется создание около 20 рабочих мест. "Степень готовности объекта высокая, построено здание, начались работы по внутренней отделке", - пояснил председатель Ошмянского райисполкома Мирослав Саросек. Это кафе также должны сдать в эксплуатацию до конца года.-0-

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инвестпроект по строительству и эксплуатации комплекса придорожного сервиса и автозаправочной станции вблизи пограничного пункта пропуска и таможенного...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Правительство перераспределило замминистров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика