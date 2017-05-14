15 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Парковку с электронной очередью и мойку для фур построят вблизи пункта пропуска "Котловка" на белорусско-литовской границе до конца года, сообщил на оперативном совещании в облисполкоме председатель Островецкого райисполкома Игорь Шалудин.

Инвестпроект по строительству и эксплуатации комплекса придорожного сервиса и автозаправочной станции вблизи пограничного пункта пропуска и таможенного контроля "Котловка" реализует ООО "СНТ-Инвест". Строительство разделено на три этапа.

На первом этапе уже введена в строй АЗС слева от автодороги на "Котловку". Второй этап предполагает строительство автозаправки справа, а также организацию площадки для отдыха на 36 грузовых автомобилей и 21 легковой с внедрением системы электронной очереди. "Завершаются работы, связанные с созданием этой АЗС. Автозаправку обещают открыть до конца мая, на ней будет создано 8-10 новых рабочих мест", - пояснил Игорь Шалудин.

В связи с внедрением электронной очереди для удобства грузового автотранспорта прорабатывается решение вопроса с обустройством участка дороги от будущей парковки для выезда к пункту пропуска.

Третий этап предполагает разработку проектно-сметной документации и строительство комплекса с кафе, мойки грузовых автомобилей и стоянкинн. Полностью реализация проекта должна быть завершена к 31 декабря текущего года.

Еще один объект придорожного сервиса появится по дороге в Литву в Ошмянском районе. Инвестпроект реализует ЧТПУП "Туалсан". На трассе М7 Минск - Ошмяны - граница Литовской Республики по направлению пункта пропуска "Каменный Лог" появится двухэтажное кафе, где планируется оказывать услуги питания и постоя, организации досуга. Здесь будет детская игровая комната и разместится информационный туристический центр. Для круглосуточной работы кафе планируется создание около 20 рабочих мест. "Степень готовности объекта высокая, построено здание, начались работы по внутренней отделке", - пояснил председатель Ошмянского райисполкома Мирослав Саросек. Это кафе также должны сдать в эксплуатацию до конца года.-0-