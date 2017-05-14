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В Ганцевичах уволили медсестру, которая неправильно ввела ребенку препарат

15.05.2017 17:04 — Новости Общества | Tut.by  
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С медсестрой, которая ошибочно ввела трехлетней девочке препарат, расторгли трудовой договор. Об этом изданию «Заря» сообщил главврач Ганцевичской центральной районной больницы Вадим Сошко.

Напомним, трехлетней Юлии стало плохо ночью с 9 на 10 мая. Предположительно, девочка отравилась молочным коктейлем. Ребенка госпитализировали в Ганцевичскую райбольницу. Там девочке внутривенно ввели препарат, не предназначенный для этого.

— Да, к большому сожалению, инцидент с правильно назначенным, но неправильно введенным ребенку медпрепаратом действительно имел место, — рассказал главврач больницы Вадим Сошко.

По его словам, медсестра терапевтического отделения по ошибке ввела 1 миллилитр «Биофлора» внутривенно (препарат пьют для сохранения кишечной микрофлоры при лечении антибиотиками). Медработник быстро поняла, что совершила ошибку, и доложила обо всем лечащему врачу.

— Отмечу, что когда по вине медсестры произошел этот несчастный случай, все действия медработников ЦРБ сразу же были направлены на минимизацию последствий данной ошибки и скорейшее выздоровление девочки, — говорит Вадим Сошко.

Сошко также рассказал, что в день инцидента 10 мая была создана комиссия для служебного расследования. На данный момент оно завершено.

— Виновные привлечены к дисциплинарной ответственности, а с медсестрой, непосредственно допустившей ошибку, расторгнуты трудовые отношения, — заявил главврач.

Как сообщил изданию начальник Ганцевичского РОСК Егор Килат, по данному факту райотделом Следственного комитета проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.

— По результатам этой проверки и будет дана юридическая оценка действиям медицинских работников Ганцевичской центральной районной больницы.

Трехлетнюю Юлию 11 мая перевели в столичную детскую инфекционную больницу, откуда на днях ее планируют выписать.

 
 
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- Да, к большому сожалению, инцидент с правильно назначенным, но неправильно введенным ребенку медпрепаратом действительно имел место, - рассказал главврач...

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