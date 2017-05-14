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С 16 мая рынок "Южный" отменяет плату за пользование парковкой
15.05.2017 16:52 — Новости Общества | Tut.by
Решение отменить плату за пользование парковкой на самом большом рынке города было принято по итогам собрания, инициированного предпринимателями, торгующими на рынке. Оно прошло 5 мая около здания администрации,
В 2011 году на «Южном» расширили уже существующую парковку вдвое: с 700 до 1 300 мест. И ввели плату — 5000 рублей (до деноминации). Потом ценник подрос до 10 000 рублей. А с завтрашнего дня он обнуляется — на период работы рынка шлагбаумы парковки будут подняты для всех желающих.
На собрании предприниматели выдвинули ряд требований к администрации рынка, среди них было снижение арендной платы, отмена аукционов для продажи своего торгового оборудования, а также бесплатный въезд на рынок.
Предприниматели считают, что платная парковка на рынке — одна из причин небольшого потока покупателей. В то же время в администрации сообщили, что каждый уикенд с конца апреля и в мае на платной парковке выписывалось около 6500 квитанций. Количество людей, прибывающих на рынок на автобусах и маршрутках, и вовсе посчитать невозможно.
Как сообщили в администрации рынка «Южный», сейчас решается судьба персонала, который был задействован на обеспечении работы платной парковки — контролеров и охраны. Нужно принять решение о переводе людей на другие позиции или увольнении.
Также стало известно, что сейчас принимается решение о снижении арендной платы для предпринимателей.
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Решение отменить плату за пользование парковкой на самом большом рынке города было принято по итогам собрания, инициированного предпринимателями, торгующими на...
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