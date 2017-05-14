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Голосование: какие названия новой ветки метро вам нравятся?
15.05.2017 17:16 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Предложения по названиям новых станций столичного метрополитена были опубликованы в понедельник. Среди них – станции "Локомотивная", "Козырево", "Политехническая", "Ольшевская" и другие. Общественное обсуждение названий продлится до 29 мая.
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Чтобы принять участие в голосовании, смахните надпись с названием станции: вправо – если вам нравится название, влево – если нет. Затем вы увидите результаты – какому количеству читателей нравится возможное наименование той или иной станции.
Свои предложения по названиям станций четвертой ветки метро можно отправлять в адрес администрации по строительству Минского метрополитена.
Сдать четвертую линию, которая будет кольцевой, планируют к 2030-2040 годам.
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Вам нравится название "Козырево", а "Локомотивная"? Участвуйте в голосовании за названия четвертой линии минского метрополитена на сайте Sputnik.
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