Голосование: какие названия новой ветки метро вам нравятся?

Предложения по названиям новых станций столичного метрополитена были опубликованы в понедельник. Среди них – станции "Локомотивная", "Козырево", "Политехническая", "Ольшевская" и другие. Общественное обсуждение названий продлится до 29 мая.

Чтобы принять участие в голосовании, смахните надпись с названием станции: вправо – если вам нравится название, влево – если нет. Затем вы увидите результаты – какому количеству читателей нравится возможное наименование той или иной станции.

Свои предложения по названиям станций четвертой ветки метро можно отправлять в адрес администрации по строительству Минского метрополитена.

Сдать четвертую линию, которая будет кольцевой, планируют к 2030-2040 годам.