Белорусские пограничники задержали вьетнамских мигрантов и переправлявших их людей

Ночью 11 мая недалеко от границы с Литвой были задержаны двое граждан России и гражданин Армении, которые перевозили четверых вьетнамцев. Пограничники полагают, что речь идет о незаконном канале транзитной миграции из России в Евросоюз. Подробности сообщает Госпогранкомитет.



Фото: пресс-служба Госпогранкомитета

В Щучинском районе на дороге, ведущей к границе, был задержан автомобиль Peugeot. Внутри находились двое россиян (уроженцы Чечни и Дагестана) и гражданин Армении. Они перевозили четырех граждан Вьетнама.

Пограничники полагают, что речь идет о канале незаконной транзитной миграции из Москвы в Литву через Беларусь.

— Оперативные мероприятия в отношении организаторов и их пособников проводились в течении нескольких месяцев, за каждую группу они получали значительные суммы незаконного вознаграждения, — рассказали в пресс-службе Госпогранкомитета

В отношении граждан России и Армении возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 371−1 Уголовного кодекса (Организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Санкция статьи — от 3 до 7 лет лишения свободы.

Вьетнамцы после завершения разбирательства будут депортированы из страны.