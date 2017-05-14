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Белорусские пограничники задержали вьетнамских мигрантов и переправлявших их людей
15.05.2017 17:35 — Новости Общества | Tut.by
Ночью 11 мая недалеко от границы с Литвой были задержаны двое граждан России и гражданин Армении, которые перевозили четверых вьетнамцев. Пограничники полагают, что речь идет о незаконном канале транзитной миграции из России в Евросоюз. Подробности
В Щучинском районе на дороге, ведущей к границе, был задержан автомобиль Peugeot. Внутри находились двое россиян (уроженцы Чечни и Дагестана) и гражданин Армении. Они перевозили четырех граждан Вьетнама.
Пограничники полагают, что речь идет о канале незаконной транзитной миграции из Москвы в Литву через Беларусь.
— Оперативные мероприятия в отношении организаторов и их пособников проводились в течении нескольких месяцев, за каждую группу они получали значительные суммы незаконного вознаграждения, — рассказали в пресс-службе Госпогранкомитета
В отношении граждан России и Армении возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 371−1 Уголовного кодекса (Организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Санкция статьи — от 3 до 7 лет лишения свободы.
Вьетнамцы после завершения разбирательства будут депортированы из страны.
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Пограничники полагают, что речь идет о незаконном канале миграции, с помощью которого вьетнамцев вывозили в Евросоюз.
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