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За кадром: как телеканал «МИР» снимал эксклюзивные интервью лидеров ОДКБ
15.05.2017 16:28 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
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Съемка с участием первых лиц - всегда дело ответственное. Тем более, если речь об эксклюзивных интервью.
«Когда ты снимаешь президентов, все сходится в одну точку, напряжение очень большое. Всегда, когда проходят такие съемки, все ломается, выключается звук, падают приборы… Напряжение идет в одну секунду. У нас падал прибор, чуть не разбился, еле поймали, пропадал звук. Но это все было в начале интервью, когда пошло само интервью, все было тихо-спокойно», - рассказывает главный оператор МТРК «МИР» Дмитрий Ходаковский.
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