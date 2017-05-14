За кадром: как телеканал «МИР» снимал эксклюзивные интервью лидеров ОДКБ

Организации Договора о коллективной безопасности исполнилось 25 лет . В состав одного из самых влиятельных военных блоков входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Вместе страны противостоят международному терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков и оружия. Вопросам ОДКБ была посвящена целая серия эксклюзивных интервью на тему общей безопасности. Съемочная группа телеканала «МИР» встретилась с президентами стран-участниц договора. Как проходили съемки, рассказал корреспондент Анатолий Воронов.

Съемка с участием первых лиц - всегда дело ответственное. Тем более, если речь об эксклюзивных интервью.

«Когда ты снимаешь президентов, все сходится в одну точку, напряжение очень большое. Всегда, когда проходят такие съемки, все ломается, выключается звук, падают приборы… Напряжение идет в одну секунду. У нас падал прибор, чуть не разбился, еле поймали, пропадал звук. Но это все было в начале интервью, когда пошло само интервью, все было тихо-спокойно», - рассказывает главный оператор МТРК «МИР» Дмитрий Ходаковский.