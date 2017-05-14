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Даже из Мексики и Австралии. Почти 14 тысяч безвизовых туристов из 48 стран мира посетили Гродно

15.05.2017 18:28 — Новости Общества | Tut.by  
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С момента установления безвизового режима почти 14 тысяч туристов из 48 стран мира посетили Гродно и окрестности. Чаще всего в областной центр и на территорию специального туристско-рекреационного парка «Августовский канал» приезжают поляки. Среди стран, жители которых охотно приезжают на Гродненщину, — Литва, Латвия, Германия, Италия, Великобритания. Регион посещают туристы не только из стран-соседок. В этом году в Гродно приезжали граждане Австралии, Мексики, Нигерии, Туниса и Японии, сообщает «Гродненская правда».


Туристический сезон начался успешно: не раз в последние два месяца ставились рекорды по количеству безвизовых туристов, приезжающих в Гродно на выходные. Они посещают агроусадьбы, популярностью пользуются различные экскурсии, а также прогулки на теплоходе по Августовскому каналу и веломаршруты, которых становится больше.

Планируется, что вскоре на Августовском канале откроется 50-километровый веломаршрут «Ятвяжский», предусматривающий посещение памятных исторических мест. Маршрут предусматривает посещение дотов Гродненского укрепрайона № 68, достопримечательностей, связанных с событиями Первой мировой войны, шлюзов, музеев, других мест, рассказывающих об истории Августовского канала и Гродненского края.

 
Теги: Гродно
 
 
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С момента установления безвизового режима почти 14 тысяч туристов из 48 стран мира посетили Гродно и окрестности. Чаще всего в областной центр и на территорию...

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