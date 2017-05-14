Некоммерческий образовательный проект «Курилка Гутенберга», работающий на волонтерских началах, появился и в Гомеле. Город над Сожем стал тридцатым, в котором начал действовать этот известный в мире бренд популяризации науки. Первая лекция состоялась в Белорусском государственном университете транспорта.





Отличительная черта лектория — его формат. У трех лекторов есть по 30 минут, чтобы раскрыть тему, а после слушатели могут задать вопросы.

Выступить перед аудиторией может кто угодно: ученый, студент или просто заинтересованный человек. Основная цель лектория — развитие научной мысли, стремление заинтересовать людей в разнообразных темах, которые волнуют общество.

Родоначальниками «Курилки» стали москвичи. Ребята собирались для того, чтобы пересказывать друг другу книги. Потом появились лекции. Своего рода клубы по интересам, где люди могут пообщаться и объединить свои усилия. Бывают случаи, когда аспиранты находят научных руководителей, люди пишут и издают книги. Чаще всего на мероприятия приходят студенты младших курсов и молодые специалисты в возрасте 25−30 лет. Движение распространилось по всему миру и за два года дошло до нас. Минский филиал присоединился год назад, а сейчас и Гомель. Мы стали примерно 30 городом, в котором появилась «Курилка Гутенберга». Одновременно с нами регистрацию проходили Прага, Тбилиси и Киев. Первая лекция состоялась в Белорусском государственном университете транспорта. Лекторы затронули такие темы, как картография, число Грэма, банковские карты и защита данных.

— Мы стараемся говорить просто о сложных вещах, показываем, что наука — это интересно. К подготовке лекций подходим обстоятельно. Думаю, для большинства людей, и для меня в частности, «Курилка» — это площадка, где можно делиться интересной информацией и возможность найти единомышленников, — пояснила один из лекторов, аспирант географического факультета БГУ Нина Летвинко.





Один из гомельских организаторов лектория Дмитрий Грищенко рассказал, что главный принцип проекта — делать все бесплатно:

— Хотим привлечь людей к изучению актуальных научных данных. Для меня проект — круг общения и не обязательно лекторий. Мы готовы и к другим форматам. Например, проводили фестиваль научно-популярного кино. Но пока в основном — это лекции. Первый лекторий собрал около 100 человек, надеемся, что дальше — больше.

16 мая в БелГУТе состоится вторая «Курилка Гутенберга». Мероприятие пройдет в 19.00 в аудитории 170, вход свободный.