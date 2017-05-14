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Спасение урожая: посевная в Беларуси выдалась экстремальной
15.05.2017 18:11 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Белорусские аграрии спасают будущий
Весенние заморозки задерживают развитие озимых и замедляют сев яровых культур. Низкие температуры негативно повлияли и на цветение плодовых культур. Однако аграрии уверяют: погода не нанесла существенного вреда для озимых зерновых. 90% рапса успешно перенесло заморозки.
«Применяются обычные технологические меры, дополнительные подкормки. При необходимости, если не сработали гербициды, вносятся повторно пестициды для защиты от сорняков и вредителей. В том числе и на озимом рапсе. В целом мы не прогнозируем существенных снижений недобора урожая от этих низких температур», - отметил заместитель начальника управления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Василий Ядловский.
Прогнозы на вторую половину мая благоприятные. Сев ранних
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Весенние заморозки задерживают развитие озимых и замедляют сев яровых культур.
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