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Спасение урожая: посевная в Беларуси выдалась экстремальной

15.05.2017 18:11 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Белорусские аграрии спасают будущий урожай. Посевная кампания в республике проходит в экстремальных условиях.

Весенние заморозки задерживают развитие озимых и замедляют сев яровых культур. Низкие температуры негативно повлияли и на цветение плодовых культур. Однако аграрии уверяют: погода не нанесла существенного вреда для озимых зерновых. 90% рапса успешно перенесло заморозки.

«Применяются обычные технологические меры, дополнительные подкормки. При необходимости, если не сработали гербициды, вносятся повторно пестициды для защиты от сорняков и вредителей. В том числе и на озимом рапсе. В целом мы не прогнозируем существенных снижений недобора урожая от этих низких температур», - отметил заместитель начальника управления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Василий Ядловский.

Прогнозы на вторую половину мая благоприятные. Сев ранних зерновых культур в Беларуси завершен. Посадить картофель планируют не позднее 20 мая.

 
 
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Весенние заморозки задерживают развитие озимых и замедляют сев яровых культур.

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