Жители Радошковичей жалуются на местную торговлю: вещи сомнительного качества и цена завышена

«У нас в Радошковичах магазинный ассортимент по 300 лет не обновляется!» — оценила уровень местной торговли после недавнего шопинга коллега, проживающая в этом поселке. «А иной раз и вещи сомнительного качества, и цена явно завышена. Благо раз в неделю бывает палатка с трикотажем из Заславля, да только не всегда размер подходящий найдешь. Так и живем, словно где-то в глубинке. И это в 35 километрах от столицы», — с досадой констатирует Наталья. Журналисты МЛЫН.BY попробовали разобраться в проблеме.

Как много человеку мало

Не жалует торговлю в Радошковичах и еще одна покупательница — Анна Журавская. Минувшим летом у семьи пенсионеров сломался холодильник. А купить бытовую технику в городском поселке негде.





— Пока сын привез из Минска замену, морозильник потек, продукты испортились. После этого я обращалась в Молодечненский райисполком, райпо и Министерство антимонопольного регулирования и торговли с просьбой открыть государственный универмаг, — рассказывает Анна Алексеевна. — Его давно закрыли, несколько лет назад начали ремонт, но и по сей день здание, которое находится напротив поселкового исполкома, пустует. Да что холодильник! Ночную рубашку и трикотаж не купить. Разве что у коммерсантов. Но ведь у них и цены отнюдь не государственные.





В отличие от ближайших Олехновичей и Чисти, в Радошковичи крупные торговые сети не спешат. Только они пока могут предложить некоторые товары по более доступным ценам, а также устраивать полюбившиеся покупателям акции и скидки. Что же касается пожелания пенсионерки возобновить работу универмага, то, по ее словам, в профильном министерстве посоветовали собирать подписи.

— Как они себе это представляют? — задается вопросом Анна Журавская. — Мне приходится ухаживать за больным супругом. Да и у самой серьезные проблемы со здоровьем, есть инвалидность. Дважды в неделю бесплатные поездки жителей Радошковичей на закупки в Молодечно организовал крупный супермаркет, но надо же потом пакеты с продуктами домой донести с остановки. На это едва здоровья хватает, а тут еще ходи подписи собирай.

— Поверьте, даже иголки и нитки приходится у мелких частников покупать, — подключается к беседе еще одна жительница Радошковичей Галина. — Закрыли газетный киоск, якобы не могут найти продавца, а на почту ходить за прессой приходится на другой конец поселка. Нет и государственной парикмахерской, а частная с очередями не справляется и за стрижку берет одинаково дорого, без разницы пенсионер пришел или ребенок. Одним словом, цены и на товары, и на услуги кусаются!









Сторонний взгляд

Небольшой частный магазин у сезонного рынка в Радошковичах не уступает даже столичным супермаркетам. Такой вывод напрашивается, стоит лишь заглянуть в лавку со сладостями или подойти к витрине с ароматными мясными копченостями. Что-то, конечно, дороже, чем в Минске, а что-то — дешевле. Но разница копеечная. Да и современный интерьер на уровне.

Правда, не везде. Например, в полумраке магазина одежды у сквера покупатель с трудом сможет подобрать нужную вещь среди развешанной по стенам одежды, в компании беспорядочно расставленных манекенов. Определенное недоумение вызвали и торговые залы магазина при местном заводе. На полках вперемешку с фирменной продукцией — зубрами, матрешками, цветочными горшками — дизайнерские вазы и кувшины. Среди хаотично расставленных кроватей и шкафов ютятся холодильники и стиральные машины, на полках по соседству — сувенирная продукция и товары для спорта. На некоторых ценниках стоимость указана еще в старых цифрах (напомним: деноминация была проведена с 1 июля 2016 года). А получить рассрочку при покупке техники, по словам пенсионерки Анны Журавской, могут лишь работники местного предприятия.













Компетентно

Прояснила для МЛЫН.BY ситуацию с универмагом в Радошковичах и ответила на критику жителей поселка начальник главного управления торговли и услуг Миноблисполкома Татьяна Шевцова:

— Что касается здания универмага, то это собственность районного потребительского общества. Вы и сами понимаете: если торговля там была признана нерентабельной, то решение его закрыть является логичным. Специалистам поручено досконально разобраться с проблемами, которыми поделились жители Радошковичей. А также изучить, каких товаров не хватает. Мы разносторонне оценим ситуацию и представим объективную картину в ближайшее время.