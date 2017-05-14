Самолеты из Беларуси с сегодняшнего дня прилетают в международные терминалы российских аэропортов, из них же вылетают в Беларусь. Несколько пассажиров, которые сегодня прилетели в Москву, рассказали TUT.BY: паспорта у белорусов спрашивают, иногда справляются о цели приезда.



Рейс «Белавиа» в аэропорту «Жуковский. Снимок использован для иллюстрации. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Александр — белорус, рассказывает, что летает из Минска в Москву и обратно по пять-семь раз в год. Сегодня летел в Москву рейсом «Белавиа», в 8.15, в аэропорт «Жуковский».

— Нас, пассажиров, в автобусе от самолета привезли к международному терминалу, сначала было открыто четыре-пять кабинок контроля, а когда образовалась большая очередь, открыли еще три, — рассказывает Александр.

Сама процедура паспортного контроля у собеседника заняла три-четыре минуты. Документ отсканировали, вопросов не задавали. Но все равно в очереди пришлось стоять намного дольше.

— Из-за наличия в очереди иностранцев, не только украинцев, но и девушки из США, процедура заняла минут 25−30 от начала очереди до выхода из терминала, и за мной еще оставались люди в очереди.

Во время полета в самолете объявляли, что нужно сохранять посадочный талон для проверки на месте прибытия, табличка с информацией об этом стояла еще и на стойке «Белавиа» в аэропорту. Однако посадочный талон у Александра даже не посмотрели.

— Раньше ни в «Домодедово», ни в «Жуковском» никаких контролей не было, привозили к гейту, куда внутренние рейсы по РФ прилетали, выгружали из шатлбасов и через три минуты, если нет багажа, ты уже мог ехать из аэропорта по своим делам. А сейчас нужно добавлять минут 20−30 на прохождение контроля, если только ты не бежал первым в очередь занимать. Надеюсь, процедуру ускорят, или сделают коридор (окошко контроля) для белорусов, так как пока все стоят в общих очередях, и теряют время, пока какой-нибудь иностранец не покажет все надлежащие документы, — делится своим мнением Александр.

Белорус Сергей Будевский сегодня утром тоже прилетел в Москву, в «Жуковский».

— Ровно час проходил терминал. Непорядок, — рассказал Сергей.

Он отмечает, что проверка паспортов у 180 пассажиров единственного самолета, прилетевшего в аэропорт, шла «весьма медленно».

— Возможно, в «Домодедово» это происходит оперативнее, но есть сомнения.

Собеседник отмечает, что некоторые проходили контроль достаточно долго — похоже, это были иностранцы, у белорусов и россиян паспорта посмотрели «относительно быстро». Помимо паспорта, у Сергея посмотрели посадочный талон и спросили о цели визита. Таможенники белорусов не проверяли.

TUT.BY просит пассажиров, которые летели сегодня из Беларуси в другие российские аэропорты (или из них), рассказать в комментариях, как процедура паспортного контроля в отношении белорусов проходит там.