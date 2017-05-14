Многоженство и ЛГБТ: национальные особенности семейных проблем в СНГ

МИНСК, 15 мая — Sputnik. В честь Международного дня семей в МПЦ Sputnik Беларусь в понедельник прошел видеомост Минск — Астана — Бишкек — Ереван — Кишинев. Эксперты обсудили, с какими трудностями сталкиваются местные семейные пары и что широко обсуждается в обществе. Sputnik записал самые интересные высказывания экспертов.

Казахстан

Пожалуй, самый актуальный вопрос для этой страны — многоженство. Здесь оно не узаконено, но сохраняется на уровне традиции. Недавно прошел форум, посвященный этой теме, на котором выяснилось, что половина казашек поддерживает многоженство, как правило, это свободные женщины. Оставшиеся — замужние дамы — выступают против него.

В стране немало разводов, заметила психолог по вопросам семьи и детско-родительских отношений центра "Мое возрождение" Альвина Юсупова. Разногласия случаются из-за банального нежелания идти навстречу друг другу и незнания, как жить в семье.

"Года не прошло с момента заключения брака, как подают на развод. Молодые люди ничего знают ни о кризисах семейной жизни, ни о том, как воспитывать детей", — рассказала специалист.

В связи с этим генеральный прокурор Казахстана недавно предложил создать центр поддержки семьи, в котором проводили бы добрачное консультирование.

Психология в стране только начала развиваться, отметила Альвина Юсупова. Посему она пока не очень популярна в обществе. Супруги обращаются к психологу или перед разводом, когда конфликт затянут, или после него.

Интересный факт — к специалистам первыми чаще обращаются мужчины. Волнует их один и тот же вопрос — как сохранить семью. А вот женщин пригласить к психологу не так-то просто.

Армения

Здесь, наоборот, разводов не так много, хотя их число растет.

"Армянская семья считается стабильной по сравнению с западными семьями. Развод у нас непрестижен, особенно для женщин", — пояснил заведующий кафедрой прикладной психологии армянского Государственного педагогического университета имени Хачатура Абовяна Самвел Худоян.

В Армении наблюдается тенденция к понижению возраста вступления в брак. Увеличивается разница в возрасте между супругами. Самые популярные браки — те, в которых супруг старше супруги.



© Pixabay В Армении наблюдается тенденция к понижению возраста вступления в брак

Что касается проблем, с которыми сталкиваются пары, то на первый план выходят сексуальные. Муж и жена на приеме у психологов часто жалуются на охлаждение друг к другу и измены. Еще одна проблема — ревность к карьерному росту, которая обычно исходит от женщины. Конфликты случаются также из-за вмешательства родителей и друзей супругов в их семейные дела.

Кыргызстан

В республике наблюдается тенденция к ранним бракам. По крайней мере, в прошлом году здесь их заключили очень много. Женились киргизы и в 16, в и 17 лет. Всего же в республике в 2016-м заключили 46 тысяч союзов.

Важным событием в прошлом году, отметила координатор бишкекского приюта "Центр защиты детей" Роза Сулайманова, стало принятие закона, согласно которому, стало необходимым иметь при себе документ об официальной регистрации брака при совершении религиозного обряда бракосочетания — Нике. По ее словам, это позволит более четко отслеживать число заключенных союзов и придать им официальный статус.

Семья играет большую роль в жизни киргизов. Однако проблема разводов продолжает быть актуальной для страны. В прошлом году зарегистрировали 8 тысяч разводов. По этому поводу народная артистка Кыргызстана Джамал Сейдакматова сказала во время видеомоста следующее:

"Семья — это маленькая модель государства. Если в семье все будет благополучно, то и в обществе и государстве все будет нормально. Когда я была маленькой, развод для нас считался чуть ли не позором. Мне больно видеть, как сегодня молодые люди очень бездумно и легко разводятся, несмотря на то, что у них есть дети. Один мой родственник решил развестись с женой, имея двоих детей. Отец был ближе к старшей дочери, а мать — к младшей. И они разделили двоих маленьких сестер, которые любили друг друга. Однажды я увидела, как они обнялись, когда родителей не было дома, и плакали. Больно было видеть такое состояние девочек".

Молдова

По словам доктора наук и психолога Елены Ковалевой, в молдавской действительности есть такое понятие, как временно неполные семьи. Многие семьи уезжают на заработки в другие страны, чтобы прокормить детей. В итоге физическая и эмоциональная разобщенность пары приводит ее к разводу.

Некоторых супругов держит вместе христианство, которое имеет большое значение в обществе. Однако не всегда оно действительно спасает пару.

"В семьях очень много ритуальности. Но когда мы углубляемся в ее истинные отношения, то видим, насколько они проблематичны", — рассказала психолог.

Она обратила внимание, что в стране жестко настроены по отношению к европейским тенденциям, которые выступают за ЛГБТ-движение. Общество расколото на тех, кто выступает за и против.

"То, что происходит в обществе, отражается и на семье. Мы видим постепенное разрушение семьи. Снижение ее статуса. Наблюдается факт поздних родов… Конечно, социальная работа в Молдове ведется на государственном уровне очень широко. Но важно, чтобы люди сами чувствовали ответственность за сохранение семьи", — резюмировала Елена Ковалева.

Беларусь

У нас не меньше проблем. Наша страна стоит на втором месте в мире по количеству разводов, уступая пальму первенства России. В 2016 году в Беларуси на 64 тысячи зарегистрированных браков пришлось более 32 тысяч разводов.

Наибольшему риску подвержены пары, в которых мужчина и женщина прожили вместе от одного года до четырех лет, сообщила семейный психолог и гештальт-терапевт Оксана Мясникова.

"У белорусов принято заключать браки с "закрытыми глазами", когда человек игнорирует те моменты в поведении партнера, которые его раздражают, и думает, что они исчезнут после бракосочетания. Часто бывает так, что ко мне на консультацию приходит женщина с примерно таким запросом: как бы мне и замуж выйти, и чтобы все, что меня не устраивает в мужчине, ушло. Если начать с ней работать и отвечать на ее вопросы, то она начинает понимать, что до брака может не дойти, и прекращает консультирование. Что становится с такими семьями, понятно. Либо, не прожив и четырех лет вместе, супруги расстаются, либо продолжают терпеть друг друга ввиду экономических причин или из-за рождения детей", — рассказала специалист.

Для нашей страны актуальна и проблема насилия в семье, добавила председатель правления МОО "Гендерные перспективы" Ирина Альховка. Не так давно Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) провел исследование, которое показало: 2/3 мужчин и женщин хоть бы раз в жизни испытывали на себе домашнее насилие. Причем уровень психологического воздействия одинаков для мужчин и женщин, а физическому, сексуальному и экономическому насилию чаще подвергаются женщины.

"Я не думаю, что в наших странах есть некий кризис. Хотя об этом часто в обществе говорится. Если мы посмотрим на нашу историю, где со временем менялось отношение к семье, то поймем, что все происходящее сейчас нормально. Раньше в семьях было много детей, потому что у них была утрированно-утилитарная роль. Они помогали в домохозяйстве. Наличие детей говорило о том, что семья благополучна. Сегодня у нас тенденция на малодетные семьи. В последнее время благодаря тому, что легче стал решаться жилищный вопрос, сократилось количество семей, которые живут с родителями и бабушками под одной крышей… Эти и другие примеры говорят о том, что в нашем обществе происходят естественные эволюционные процессы. Никакого кризиса нет", — подвела итог беседы Ирина Альховка.