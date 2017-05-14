Глава РЖД на форуме в Пекине попал в больницу с аппендицитом

МИНСК, 15 мая – Sputnik. Китайские врачи в Китае провели президенту РЖД Олегу Белозерову операцию по удалению аппендицита.



© REUTERS Lintao Zhang/Pool Лукашенко в Пекине призвал сменить модель межгосударственных отношений

Белозеров прибыл в КНР в составе российской делегации, которая приняла участие в форуме " Один пояс – один путь ". В понедельник появилась информация, что глава РЖД был госпитализирован в Китае с симптомами аппендицита.

"Предварительный диагноз подтвержден – аппендицит. Проведена успешная операция, чувствует себя хорошо", — сообщили в РЖД.

В форуме принимала участие белорусская делегация во главе с президентом Александром Лукашенко, который провел в Пекине ряд двусторонних встреч.

Всего в столицу КНР прибыли представители высшего руководства 28 государств, включая генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард и президента Всемирного банка Джим Ён Ким. Общее число участников форума превысило 1,2 тысячи человек.