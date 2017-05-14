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Глава РЖД на форуме в Пекине попал в больницу с аппендицитом
15.05.2017 19:32 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 мая – Sputnik. Китайские врачи в Китае провели президенту РЖД Олегу Белозерову операцию по удалению аппендицита.
© REUTERS Lintao Zhang/Pool
Белозеров прибыл в КНР в составе российской делегации, которая приняла участие в форуме "
"Предварительный диагноз подтвержден – аппендицит. Проведена успешная операция, чувствует себя хорошо", — сообщили в РЖД.
В форуме принимала участие белорусская делегация во главе с президентом Александром Лукашенко, который провел в Пекине ряд двусторонних встреч.
Всего в столицу КНР прибыли представители высшего руководства 28 государств, включая генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард и президента Всемирного банка Джим Ён Ким. Общее число участников форума превысило 1,2 тысячи человек.
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По информации российского ведомства, сейчас Белозеров чувствует себя хорошо.
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