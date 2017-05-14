ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Глава РЖД на форуме в Пекине попал в больницу с аппендицитом

15.05.2017 19:32 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 15 мая – Sputnik. Китайские врачи в Китае провели президенту РЖД Олегу Белозерову операцию по удалению аппендицита.

Глава РЖД на форуме в Пекине попал в больницу с аппендицитом
© REUTERS Lintao Zhang/Pool
Лукашенко в Пекине призвал сменить модель межгосударственных отношений

Белозеров прибыл в КНР в составе российской делегации, которая приняла участие в форуме "Один пояс – один путь". В понедельник появилась информация, что глава РЖД был госпитализирован в Китае с симптомами аппендицита.

"Предварительный диагноз подтвержден – аппендицит. Проведена успешная операция, чувствует себя хорошо", — сообщили в РЖД.

В форуме принимала участие белорусская делегация во главе с президентом Александром Лукашенко, который провел в Пекине ряд двусторонних встреч. 

Всего в столицу КНР прибыли представители высшего руководства 28 государств, включая генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард и президента Всемирного банка Джим Ён Ким. Общее число участников форума превысило 1,2 тысячи человек.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По информации российского ведомства, сейчас Белозеров чувствует себя хорошо.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Многоженство и ЛГБТ: национальные особенности семейных проблем в СНГ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика