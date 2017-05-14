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Лукашенко обсудил с главой китайской корпорации бизнес в Беларуси

15.05.2017 20:32 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в работе форума «Один пояс - один путь» в Пекине и провел переговоры с председателем правления одной из госкорпораций Китая Чан Чжэнь-мином, передает «МИР 24».

Чан Чжэнь-мин руководит одной из крупнейших компаний мира, сфера которой - финансы, недвижимость, строительство, информационные технологии. В Беларуси китайская госкорпорация уже построила автомобильный завод и три предприятия по производству цемента. Сейчас компания создает в республике предприятие по производству роботов, которые предназначены для тушения пожаров, а также для подводных и горнодобывающих работ.

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Госкорпорация построила в Беларуси четыре завода и сейчас создает предприятие по производству роботов.

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