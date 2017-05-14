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Памятная церемония в Белграде посвящалась белорусам, погибшим за освобождение Сербии

15.05.2017 21:15 — Новости Общества | БелТА  
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15 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Сербия свято чтут память о героях Великой Отечественной войны, подчеркнул Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Сербии Владимир Чушев на памятной церемонии 15 мая в Белграде, состоявшейся по инициативе белорусской дипломатической миссии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сербской столице прошла памятная церемония взятия земли в мемориальном комплексе "Освободителям Белграда", где похоронены уроженцы Беларуси, погибшие при освобождении сербской столицы от немецко-фашистских захватчиков в октябре 1944 года, для последующего ее сохранения в крипте храма-памятника в честь Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших, в Минске.

Владимир Чушев отметил, что в крипте этого храма сохранена земля с полей всех великих исторических сражений в защиту Отечества, а также с мест захоронений мирных жителей, ставших жертвами военных действий. Там хранятся капсулы с земель Австрии, Венгрии, Германии, Италии, Польши, Словакии, Чехии и других стран, где погибли и были захоронены белорусы.

"Отрадно, что Сербия как наш друг и ключевой партнер на Балканах бережно хранит память о советских солдатах-освободителях, проявивших беспримерное мужество, стойкость и героизм, - сказал дипломат. - Сегодня мы знаем наверняка, что в годы Великой Отечественной войны в боях за освобождение Югославии погибли и наши соотечественники, уроженцы Беларуси".

Посол поблагодарил за содействие в организации этой памятной акции Александра Вучича (избранного новым Президентом Сербии), министра обороны Сербии Зорана Джорджевича, министра труда, социальной защиты и по делам ветеранов Сербии Александра Вулина, мэра Белграда Синише Мали, а также всех, кто пришел на церемонию.

"Мы делаем эту акцию для того, чтобы память о Великой Отечественной войне жила в каждом городе и деревне, передавалась из поколения в поколение, переходила от сердца к сердцу, связывая всех нас воедино живой нитью любви к своему Отечеству. Мы делаем это и для того, чтобы память о героях для миллионов людей стала вечным свидетельством доблести наших народов, победивших величайшее мировое зло - фашизм", - подчеркнул Владимир Чушев.

Хрустальная капсула с землей из Белграда в торжественной обстановке из рук посла Беларуси была передана представителю Министерства обороны Сербии для доставки в Минск во время предстоящего визита главы сербского оборонного ведомства. В церемонии приняли участие представители Министерства обороны, Армии Сербии, Министерства труда, социальной защиты и по делам ветеранов Сербии, мэрии Белграда, посольств Беларуси и России, подворья Русской православной церкви в Белграде, ветеранских организаций, общества сербско-белорусской дружбы, СМИ.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В сербской столице прошла памятная церемония взятия земли в мемориальном комплексе "Освободителям Белграда", где похоронены уроженцы Беларуси, погибшие при...

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