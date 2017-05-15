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Уважаемые ветераны 37‑й гвардейской танковой дивизии и все, кто проходил службу в прославленном соединении!

15.05.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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5 августа 2017 года в городе Полоцке планируется проведение торжественных мероприятий в честь 75‑летнего юбилея нашей дивизии.

В программе:

— открытие аллеи Героев дивизии;

— торжественное собрание;

— концерт;

— вручение памятных знаков.

Всех желающих принять участие в этих мероприятиях просим сообщить до 1 июня по телефонам (+375 33) 649-20-20 Владимир Владимирович Романов или (+375 33) 684-41-68 Борис Иванович Рясов.

Совет ветеранов 37‑й дивизии

 
 
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5 августа 2017 года в городе Полоцке планируется проведение торжественных мероприятий в честь 75‑летнего...

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