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Уважаемые ветераны 37‑й гвардейской танковой дивизии и все, кто проходил службу в прославленном соединении!
15.05.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета
5 августа 2017 года в городе Полоцке планируется проведение торжественных мероприятий в честь 75‑летнего юбилея нашей дивизии.
В программе:
— открытие аллеи Героев дивизии;
— торжественное собрание;
— концерт;
— вручение памятных знаков.
Всех желающих принять участие в этих мероприятиях просим сообщить до 1 июня по телефонам (+375 33) 649-20-20 Владимир Владимирович Романов или (+375 33) 684-41-68 Борис Иванович Рясов.
Совет ветеранов 37‑й дивизии
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Уважаемые ветераны 37‑й гвардейской танковой дивизии и все, кто проходил службу в прославленном соединении!
5 августа 2017 года в городе Полоцке планируется проведение торжественных мероприятий в честь 75‑летнего...
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