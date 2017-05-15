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Приглашаем на встречу

15.05.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Встреча выпускников Ленинградского дважды Краснознаменного высшего общевойскового командного училища имени С. М. Кирова, посвященная 99‑й годовщине со дня образования училища, состоится в Минске 19 мая 2017 года.

Сбор участников встречи — с 17.00 до 17.30 на станции метро «Площадь Победы» (у выхода к монументу). Программа мероприятия: с 17.30 — возложение венков, с 18.00 — торжественный ужин в кафе «У реки» (ул. Пулихова, д. 5).

Для регистрации и получения справочной информации обращаться в организационный комитет по телефонам: (+375 44) 75-35-067,  (+375 29) 63-23-221.

 
Теги: Минск
 
 
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Встреча выпускников Ленинградского дважды Краснознаменного высшего общевойскового командного училища...

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