Приглашаем на встречу

Встреча выпускников Ленинградского дважды Краснознаменного высшего общевойскового командного училища имени С. М. Кирова, посвященная 99‑й годовщине со дня образования училища, состоится в Минске 19 мая 2017 года.

Сбор участников встречи — с 17.00 до 17.30 на станции метро «Площадь Победы» (у выхода к монументу). Программа мероприятия: с 17.30 — возложение венков, с 18.00 — торжественный ужин в кафе «У реки» (ул. Пулихова, д. 5).

Для регистрации и получения справочной информации обращаться в организационный комитет по телефонам: (+375 44) 75-35-067, (+375 29) 63-23-221.