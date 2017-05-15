«Телевершина» покорена!

В минувшую пятницу во Дворце Республики XIII Национальный телевизионный конкурс «Телевершина» собрал наиболее ярких деятелей отечественного телевидения. Среди них были и наши коллеги из телекомпании «Воен ТВ».



Всего для участия в конкурсе было представлено около трехсот заявок — рекордное количество по сравнению с прошедшими годами. Количество заветных статуэток — 25. Министр информации Республики Беларусь Лилия Ананич отметила, что масштаб национального конкурса из года в год растет — и не только в количестве, но и по уровню представляемых работ.

За социальный проект «Мы — едины!» телекомпания «Воен ТВ» завоевала золотую статуэтку конкурса.

— Для нас почетна и ответственна такая оценка жюри, — отметил главный продюсер телекомпании подполковник Михаил Шемет. — Высокая планка, взятая нами, ко многому обязывает.

XIII Национальный телевизионный конкурс «Телевершина» принес в копилку «Воен ТВ» и серебряные награды в номинациях «Лучшая тематическая программа» — за информационно-познавательную программу «Арсенал» и «Лучший документальный фильм (цикл)» — за работу «Живущие небом» (автор Иван Михайлов, режиссер Дмитрий Сорока).

— Уже то, что мы проявились в этом году сразу в трех номинациях, говорит о многом. В первую очередь о мощном потенциале творческого коллектива, — подчеркнул генеральный директор телекомпании «Воен ТВ» Сергей Мальцев. — В столь сложных жанрах найти подход к зрителю довольно сложно, но, судя по оценкам жюри, коллективу нашей телекомпании это удалось.

Старший лейтенант Ян Горбанюк, «Ваяр», фото автора