В каждой семье живёт своё счастье

В Центральном Доме офицеров собрались финалисты конкурса молодых армейских семей «Семья — кристалл общества», чтобы побороться за звание лучших. Итак, чей же рецепт семейного счастья оказался наиболее действенным и принес победу?..

Первой познакомилась со зрителями и жюри семья ефрейтора контрактной службы Екатерины Баско. Екатерина Юрьевна — радиотелефонист 10-го отдельного батальона РЭБ Северо-Западного оперативного командования. Ее муж Юрий Михайлович — водитель-международник. Родители воспитывают дочь Карину и сына Германа.