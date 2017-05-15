Покорители времени и расстояний

Недавно личный состав в/ч 06752 отпраздновал очередную годовщину со дня образования воинской части.

Эта уникальная в своем роде авиационная часть является продолжателем славных традиций 50‑го отдельного смешанного авиационного полка, который был сформирован в январе 1980 года в узбекском городе Чирчик для оказания интернациональной помощи афганскому народу.



С марта 1980 по февраль 1989 года авиаторы выполняли боевые задачи с аэродрома Кабул. В 1983 году полк был награжден орденом Красной Звезды.

За годы войны в Афганистане воины 50 осап совершили 121 тысячу боевых вылетов. Уничтожили 298 опорных пунктов, 160 огневых точек, 104 позиции ДШК, 75 складов с оружием и бое­припасами, около 3,5 тысячи мятежников. Перевезли более 90 тысяч тонн грузов, осуществили перевозку 700 тысяч человек (для сравнения: вся советская военно-транспортная авиация перевезла тогда 880 тысяч). Та вой­на забрала жизни 132 авиаторов полка. Семь летчиков были удостоены звания Героя Советского Союза, двое из них — полковник Александр Голованов и майор Владимир Ковалёв — посмертно. Военнослужащие 50 осап получили более 4.500 боевых наград.

Память о тех славных, но трагических страницах истории в/ч 06752 нынешнее поколение авиаторов бережно хранит. Так, на территории базы размещен уникальный в своем роде самолет-музей. Экспозиция, рассказывающая об истории авиачасти, оборудована в самолете Ан‑26, на котором летчики 50 осап выполняли задачи в небе над Афганистаном. Особое место среди многочисленных экспонатов занимает врученное полку 30 апреля 1980 года Боевое Знамя.



Сегодня личный состав в/ч 06752 по праву является одним из флагманов ВВС и войск ПВО Беларуси. Авиаторы принимают участие практически во всех масштабных мероприятиях боевой подготовки, осуществляют перевозку высших должностных лиц государства и военного ведомства, несут боевое дежурство по охране воздушных рубежей нашей страны. Они демонстрируют высочайшее мастерство на парадах войск в белорусской столице, достойно представляют отечественные Вооруженные Силы на Армейских международных играх… И это далеко не полный список задач, с которыми успешно справляются военнослужащие лучшей авиационной части ВВС и войск ПВО Беларуси по итогам 2015/2016 учебного года.

— Наша авиабаза обеспечивает высокую мобильность воинских частей и подразделений Вооруженных Сил, при этом мы способны выполнять задачи в сложных условиях и при любом тактическом фоне, — подчеркнул командир в/ч 06752 летчик-снайпер полковник Андрей Лукьянович. — Для этого есть все необходимое: и современная техника, и высокопрофессиональный личный состав. На протяжении всего учебного года обеспечивается интенсивная боевая подготовка наших подразделений. Все летчики имеют за год более ста часов налета — это, считаю, очень высокий показатель. Особо хочу отметить наше взаимодействие с силами специальных операций Вооруженных Сил, ведь одной из основных задач авиабазы является десантирование личного состава и техники. Поэтому редкое учение десантников обходится без участия наших летных экипажей.

…Убеждаться в профессионализме экипажей в/ч 06752 по долгу службы не раз приходилось и автору этих строк. Вместе с летчиками за короткий срок мы преодолевали расстояния в сотни и даже тысячи километров. В эти мгновения ловил себя на мысли, что представителей транспортной авиации можно смело называть покорителями времени и расстояний. К примеру, взлетая в Мачулищах на рассвете, летчики семь часов «догоняли» восходящее солнце до далекого Улан-Удэ, заставляя время остановиться!.. А возвращаясь, становились свидетелями (даже, скорее, участниками) аномально короткой ночи продолжительностью лишь в пару часов.

Майор Георгий Потапов, «Ваяр», фото автора и из архива агентства