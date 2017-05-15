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РЛС среди весеннего поля

15.05.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Антенны радиолокационных станций высятся на рукотворных курганах. Техника расположилась в стороне от асфальтированной дороги, среди полей, на которых зеленеют ранние всходы. Широко раскинула металлические «крылья» РЛС «Восток-Д», неподалеку — высотомер ПРВ‑16‑БМ, радиолокационные станции П‑18БМА и 19Ж6М. Боевая работа по охране воздушных рубежей идет и вне пункта постоянной дислокации воинской части. Здесь, в нескольких десятках километров от Барановичей, военнослужащие в/ч 25886, которой командует подполковник Павел Горбунов, проводят тактическое учение.

Строгие часовые из состава боевого охранения преграждают путь в расположение полевого лагеря. Незамеченным сюда не проникнешь: кругом колючая проволока, секреты, патрули. Солдаты проверяют документы и ждут, когда нас встретит начальник штаба — первый заместитель командира воинской части майор Алексей Межуев. Он и становится гидом в расположении локаторщиков.

Обосновались военно­служащие, можно сказать, с комфортом. Спальные места оборудованы в автомобильных кунгах и отапливаемых палатках, в одной из них обустроена комната для умывания.

По соседству — палатка, предназначенная для досуга и информирования личного состава. На стенах — свежий выпуск фотогазеты о первом дне тактического учения, здесь же система мультимедиа, проектирующая на экран видеоизображение. От «внешнего мира» военнослужащие в полевых условиях не оторваны, офицеры подразделений держат личный состав в курсе событий в стране и в мире. Оборудованы также полевая кухня и столовая — с качественным питанием в поле тоже нет никаких проблем.

Для помывки личного состава — передвижная баня.

Центральное место в лагере занимает площадка для проведения ритуала заступления на боевое дежурство. Расположена она у подножия высоты, на которой установлена РЛС «Восток-Д». Символом невидимой воздушной границы служит вкопанный на площадке пограничный столб.

А еще на территории лагеря можно при немалом старании разглядеть замаскированную ветками зенитную установку ЗУ‑23-2, предназначенную для охраны и обороны объекта. Вдобавок «зушка» предназначена для уничтожения низколетящих воздушных целей, которые не прошмыгнут мимо такого внушительного набора радиотехнических средств, «прощупывающих» воздушное пространство.

— Во время тактических учений наши военнослужащие закрепляют различные практические навыки, — пояснил майор Межуев. — Совершение марша в назначенный район, развертывание сил и средств в боевой порядок, оборудование полевого лагеря, отработка нормативов по специальной подготовке, инженерное оборудование позиций, маскировка, выполнение задач по предназначению… Отмечу, что задействованная в данном мероприятии боевой подготовки часть сил и средств в течение первых двух суток успешно справилась с поставленными задачами.

Новшеством нынешнего учения стало то, что в нем приняло участие большое количество военнослужащих. В нашей воинской части это самый массовый выход «в поля». Для многих военнослужащих данное учение стало первым серьезным испытанием.

Прямо по ходу марша были отработаны действия по отражению нападения диверсионно-разведывательной группы условного противника. Причем не в чистом поле, а в сельском населенном пункте. Скажу прямо: это было устроено с двоякой целью. Наши военнослужащие не только отработали учебно-боевую задачу, но и преподнесли свое­образный сюрприз учащимся подшефной школы в агрогородке Дарево Ляховичского района.

Школьники с огромным интересом наблюдали увлекательное действо с отражением нападения «диверсантов», в роли которых выступали военнослужащие роты материально-технического обеспечения. Зрелище получилось острым и ярким.

Добавлю, что уже в полевом лагере нас посетили другие подшефные — учащиеся Брестского областного кадетского училища, с которыми мы поддерживаем давние тесные связи. Кадеты с удовольствием совершили экскурсию по полевому лагерю, осмотрели радиолокационные станции, ознакомились с условиями работы операторов РЛС. Но самый большой интерес вызвало у них знакомство со ствольной зенитной установкой, рядом с которой они дружно фотографировались. Одно дело видеть боевую технику на картинке, и совсем другое — потрогать ее руками, посидеть на месте наводчика, опробовать механизмы наводки и заряжания. У ребят в таких случаях глаза горят…

Сергей Ручанов,  «Ваяр», фото Владимира Блинова и Дмитрия Бондаровича

 
Теги: знакомства
 
 
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Антенны радиолокационных станций высятся на рукотворных курганах. Техника расположилась в стороне...

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