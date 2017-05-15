Пополняя армейские ряды

Вчера началась отправка граждан нашей страны, призванных на срочную военную службу и службу в резерве, в соединения и воинские части Вооруженных Сил, другие войска и воинские формирования. Торжественные мероприятия, посвященные началу отправки нового пополнения, прошли в столице и областных центрах нашей страны.

В военном комиссариате города Минска состоялась торжественная отправка первых призывников нынешнего года в воинские части сил специальных операций Вооруженных Сил и воинские части, подчиненные управлению связи Генерального штаба Вооруженных Сил.



…Еще до начала торжественной части за сыновьями с волнением наблюдали родители. Рассмотреть среди десятков призывников знакомое лицо для родных и друзей не составляло труда.

На митинге, посвященном отправке парней в вой­ска, присутствовали заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил полковник Юрий Кузьмин, председатель Минской городской организации Белорусского общественного объединения ветеранов генерал-майор в отставке Анатолий Адоньев.

— Всего на укомплектование Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Беларусь планируется направить около 10 тысяч человек, — рассказал полковник Юрий Кузьмин. — Кроме того, около тысячи призывников будет направлено для прохождения службы в резерве. Представители воинских частей завершили плановую работу в военных комиссариатах по всестороннему изучению и отбору призывников для комплектования Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований нашей страны. Начавшаяся отправка нового пополнения в войска с областных сборных пунктов страны продлится до 31 мая нынешнего года.



— Исходя из общения с молодежью, хочется отметить, что парни идут служить осознанно, — пояснил начальник направления идеологической работы и социальной защиты военного комиссариата города Минска полковник Дмитрий Петрович. — Многие, пообщавшись с родителями, друзьями, понимают, что армия — это настоящая школа жизни, мужества. Причем тех, кто не желает служить, становится с каждым годом все меньше, и это приятно. Молодые люди осознают: служба в армии — это долг каждого гражданина.

От лица родителей с напутственным словом выступила мама призывника Анна Тушинская.

— Я знаю, что Андрей справится с любыми сложностями, — рассказала она. — За время службы, уверена, мой сын изменится в лучшую сторону.

Во время торжественной части военнослужащие одной из воинских частей ССО продемонстрировали призывникам и гостям мероприятия мастерство обращения с холодным и стрелковым оружием, приемы рукопашного боя. Не менее интересным для всех явилось и выступление Образцово‑показательного оркестра Вооруженных Сил Республики Беларусь.

— Сейчас посмотрел выступление бойцов ССО и понимаю, что не зря захотел служить, — признался Андрей Тушинский. — Конечно, в силу своего возраста слышал об армии много. Одноклассники и одногруппники уже отслужили, они успели поделиться со мной впечатлениями. Это тот этап в жизни, который должен пройти каждый уважающий себя мужчина. Мои дедушка и прадедушка были офицерами — наверное, потому и я сейчас задумал примерить погоны. Если служба понравится, однозначно останусь на контракт.



В завершение митинга новобранцы прошли торжественным маршем перед трибуной под звуки оркестра — и, попрощавшись с близкими, отправились по своим командам для убытия в воинские части.

Капитан Кирилл Франскевич, «Ваяр», фото автора