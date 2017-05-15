«Пожелайте нам удачи»

Весенняя призывная кампания 2017 года близится к логическому завершению. В ближайшие две недели несколько тысяч молодых людей пополнят ряды Во­оруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Беларусь. Юноши, имеющие высшее образование, будут проходить срочную военную службу один год, не имеющие высшего образования — полтора года.



По словам военного комиссара Минской области полковника Николая Кривчени, в нынешний весенний призыв на срочную военную службу из области будет призвано свыше 1,2 тысячи человек. Из них более 110 юношей — в силы специальных операций Вооруженных Сил, около 180 — во внутренние войска Министерства внутренних дел, более 100 молодых людей — в органы пограничной службы.

В столичном регионе церемония, посвященная весенней отправке в войска нового пополнения, проходит у мемориального комплекса «Курган Славы». Первая торжественная отправка призывников у грандиозного памятника, который знаменует собой нашу Великую Победу над фашизмом, состоялась в 2012 году. И с тех пор данное торжество стало доброй традицией.



Ныне 15 мая стало первым днем отправки призывников на срочную военную службу по всей республике. На торжественные проводы нового пополнения в мемориальный комплекс «Курган Славы» прибыли военный комиссар Минской области полковник Николай Кривченя, заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета Виктор Сиренко, епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин, а также представители различных общественных организаций столичного региона, учащиеся военно-патриотических классов Борисовского, Логойского, Минского и Смолевичского районов.

Чествование призывников началось с возложения венков и цветов к подножию величественного символа Великой Победы. В нем участвовали почетные гости празднества.

С напутственными словами и теплыми пожеланиями к новобранцам обратились старшие товарищи.



Полковник Николай Кривченя отметил, что для юношей и их родных день отправки в вой­ска — незабываемое событие. И глубоко символично, что происходит оно в святом для каждого белоруса месте — у мемориального комплекса «Курган Славы», который увековечил подвиг воинов, освободивших Родину от завоевателей. Для виновников торжества, которые являются продолжателями славных дел своих дедов и прадедов, вынесших вой­ну на собственных плечах, данное мероприятие является очень значимым. Ведь с этой минуты белорусское государство и белорусский народ доверяют им самое дорогое — свою безопасность, свое настоящее и будущее.

Отрадно, что юноши стремятся служить в Вооруженных Силах. Армейская служба закаляет парней духовно и физически, учит преодолевать трудности, дорожить честью и достоинством, дружбой и товариществом, воспитывает чувство личной ответственности за судьбу Отчизны. И родителям не стоит беспокоиться за своих сыновей. Время службы пролетит незаметно, и ребята вернутся домой повзрослевшими, возмужавшими.

Как подчеркнул заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета Виктор Сиренко, Вооруженные Силы пользуются почетом и уважением в нашем обществе. Люди убеждены: армия всегда защитит интересы, суверенитет и независимость белорусского государства. Вооруженные Силы — это гарантия мирного труда нашего народа, гарантия процветания нашей любимой страны. Основная задача новобранцев — гордо нести честь и достоинство уроженцев Минской области, звание защитников Родины. «Добросовестно и честно служите народу Беларуси, оставайтесь верными конституционному долгу и долгу гражданина Республики Беларусь».

Немало добрых слов услышали новобранцы и от председателя Минской областной организации общественного объединения «Белорусский союз офицеров», участника боевых действий в Афганистане полковника в отставке Владимира Белоусова.

Призывников также напутствовал на ратное дело епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин. Он провел обряд благословения на военную службу.

Для виновников торжества и его гостей была подготовлена интересная развлекательная программа. Еще до начала официальной части праздника желающие смогли посетить выставку спортивной техники ДОСААФ.

Неизгладимое впечатление на собравшихся произвело захватывающее выступление военнослужащих сил специальных операций Вооруженных Сил. А мини-концерт оркестра Минской военной комендатуры, виртуозно исполнившего известные музыкальные произведения, вызвал шквал аплодисментов, овации восторженных зрителей.

…До автобусов юношей провожали, как и положено в подобных случаях, под волнующий души марш «Прощание славянки». «Пожелайте нам удачи. Мы теперь солдаты», — улыбнулся один из новоиспеченных воинов, обнимая родителей…

Оксана Курбеко, «Ваяр», фото Ирины Малиновской