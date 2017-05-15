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«Воин Содружества»: отбор будет принципиальным

15.05.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Второй этап отборочного тура конкурса военно-профессионального мастерства военнослужащих дружественных армий «Воин Содружества» пройдет с 16 по 19 мая на базе 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригады.

Лучшие представители от командований ВВС и войск ПВО, сил специальных операций Вооруженных Сил, Западного оперативного и Северо-Западного оперативного командований, соединений и воинских частей, подчиненных главному управлению и управлению связи Генерального штаба Во­оруженных Сил, Спортивному комитету Вооруженных Сил Республики Беларусь, поборются за право представить нашу страну на этом престижном международном конкурсе.

К этим состязаниям военнослужащих дружественных армий привлекаются проходящие военную службу по контракту на должностях солдат, сержантов и старшин в вооруженных силах государств‑участников. Каждая команда состоит из пяти человек: четырех военнослужащих контрактной службы (среди них — одна военнослужащая-женщина) и старшего команды.

Команды-участницы будут соревноваться в следующих номинациях: военно-спортивный конкурс «Атлет», военно-про­фес­сиональный конкурс «Профессионал», состязания по огневой подготовке «Снайпер», литературно-художественный и танцевальный творческий конкурс «Кавалер/Сударыня», конкурс на знание военной истории «Эрудит».

С целью оценки уровня подготовки кандидатов и отбора лучших военно­служащих была создана комиссия во главе с начальником главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил генерал-майором Андреем Некрашевичем. Главный судья соревнований — первый заместитель начальника этого главного управления полковник Валерий Бойко.

— В нынешнем году конкурс «Воин Содружества» проходит в рамках Армейских международных игр «АрМИ‑2017», — подчеркнул представитель комиссии заместитель начальника управления — начальник 1‑го отдела управления морально-психологического обеспечения главного управления идеологической работы Министерства обороны полковник Юрий Горбель. — Наши военнослужащие всегда достойно выступают в данном конкурсе. Уверен, что и в этом году команда Вооруженных Сил Республики Беларусь не подведет!

…Во время торжественного открытия второго этапа отборочного тура конкурса «Воин Содружества» к участникам соревнований обратился представитель главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил подполковник Роман Супрун.

— Ранее на протяжении четырех лет в конкурсе участвовали команды от сил специальных операций Вооруженных Сил, — отметил офицер. — Но теперь возникла необходимость составить им конкуренцию. На вас возложена серьезная ответственность — представлять свою страну на международном конкурсе. Будет организована прямая трансляция соревнований, весь мир будет смотреть на их участников. Мы не имеем права ударить в грязь лицом!..

О ходе отбора кандидатов в команду Вооруженных Сил Республики Беларусь для участия в конкурсе военно-профессионального мастерства военно­служащих дружественных армий «Воин Содружества» читайте на страницах «Белорусской военной газеты. Во славу Родины»

Старший лейтенант Сергей Деминский, «Ваяр», фото Дениса Малышица

 
 
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