Сайдик назвал успешным процесс верификации списка пленных в Донбассе

МИНСК, 15 мая — Sputnik. Сайдик отметил успешный запуск процесса верификации списка пленных, однако признал, что "остались еще открытые вопросы". Уточнение списка пленных в Донбассе еще не завершено, сообщил журналистам спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе по Украине Мартин Сайдик.



© Sputnik Михаил Палинчак Меркель и Порошенко обсудили по телефону ситуацию в Донбассе

По словам дипломата, в понедельник в Минске контактная группа подробно рассмотрела промежуточные результаты имплементации механизма верификации пленных — это касалось почти 100 человек в 20 областях Украины. Группа начала обсуждение следующих шагов к его полной реализации.

"Есть большое число людей, которые не хотят участвовать в обмене. Этих людей надо верифицировать, проверить их желание", — сказал Сайдик.

Следующая встреча контактной группы запланирована на 24 мая. Дипломат выразил надежду, что к этому числу сможет доложить, что "закрыты все вопросы, которые необходимо решить для сокращения процесса верификации".

Он поблагодарил за успешный запуск процесса всех его участников, представителей самопровозглашенных республик, Киева, офис уполномоченного по правам человека Украины Валерию Лутковскую, ОБСЕ.

Сайдик также сообщил, что не может ответить на вопрос, когда состоится "большой обмен" пленными между сторонами. "То, что мы делаем сейчас, это предпосылка для будущего большого обмена", — отметил он.

Ранее в Киеве заявили, что завершился процесс уточнения списка пленных из самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые хотят вернуться в Донбасс в рамках обмена.

Механизм верификации призван подтвердить желание граждан остаться после освобождения на территории, где они находились во время заключения.