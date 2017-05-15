Картина дня: выступление Лукашенко на форуме в Пекине, маршрут минских электробусов и названия станций 4-й линии метро

Состоится выездное пресс-мероприятие: "Деятельность Центрального ботанического сада Национальной академии наук Беларуси", приуроченное к Году науки в Беларуси (представители ГНУ "Центральный ботанический сад НАН Беларуси"). Место проведения: г.Минск, ул.Сурганова, 2в. Начало в 10.00.
На мемориальном комплексе "Курган Славы" (Смолевичский район) пройдет областной праздник пионерской дружбы "95 славных лет Пионерии". Начало в 14.00.
Хоккеисты сборной Беларуси проведут в Париже заключительный матч чемпионата мира против команды Норвегии. Начало в 13.15 (по минскому времени).
ЗАВТРА
Знаменательные даты 17 мая
Всемирный день электросвязи и информационного общества. Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН от 27 марта 2006 года в день основания Международного союза электросвязи (1865).
100 лет назад родился Шендеров Михаил, виолончелист, заслуженный артист Литовской ССР (1959). В 1940 г. работал в симфоническом оркестре Минского радио. В 1941-44 гг. - дирижер и концертмейстер Свердловского театра юного зрителя. В 1946 г. переехал в Вильнюс. Работал концертмейстером Вильнюсского симфонического оркестра, Камерного оркестра Литвы, симфонического оркестра Вильнюсской филармонии. Выступал с концертами в Англии, Болгарии, Венгрии, Италии, Канаде. Умер в 1984 г.
85 лет назад родился Рутберг Илья Григорьевич, российский актер театра и кино, заслуженный деятель искусств России (2002). Снимался в фильмах "Безымянная звезда", "Тушите свет", "Папины дочки" и др. Умер в 2014 г.
225 лет назад 24 нью-йоркских брокера, занимавшихся торговлей государственными облигациями США и акциями частных компаний, договорились о "едином уровне комиссионных" и предоставлении друг другу льгот при торговле ценными бумагами. Сделка получила название "Соглашения платанового дерева", а день сбора - 17 мая - считается днем рождения Нью-Йоркской фондовой биржи.
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