Картина дня: выступление Лукашенко на форуме в Пекине, маршрут минских электробусов и названия станций 4-й линии метро

ВЧЕРА

Картина дня. 15 мая

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в заседании круглого стола глав государств - участников форума "Один пояс и один путь" . На заседании круглого стола глав государств - участников форума Александр Лукашенко заявил, что достигнуть процветания государства могут лишь в совместном мирном и взаимовыгодном развитии . Также белорусский лидер сказал, что Беларусь предлагает странам Шелкового пути сопрячь научные потенциалы для совместного создания инноваций . По его словам, инициатива "Один пояс и один путь" - это не просто торговый маршрут, а канал движения идей и совместного создания инноваций.

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел сегодня двустороннюю встречу с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Также Президент Беларуси на полях форума "Один пояс и один путь" провел переговоры с руководством ряда стран Африки, Азии, Европы и Латинской Америки , сообщил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

Для деятельности китайской корпорации "СИТИК Групп" в Беларуси есть большие перспективы . Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем правления компании Чан Чжэньмином.

Китай открывает свой рынок для белорусской говядины , сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов. Беларусь и Китай рассчитывают создать совместный венчурный фонд к осени 2017 года , сообщил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин.

Резидентами Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" стали еще четыре китайские компании . Соответствующие договоры заключены 15 мая в посольстве Беларуси в Китае. Также, как сообщили в отделе связей с общественностью Министерства экономики, китайская компания CUEC может принять участие в развитии транспортной инфраструктуры в индустриальном парке "Великий камень" . Беларусь предложила Huawei открыть R&D (Research & Development) центр в парке "Великий камень" .

Президент Вьетнама Чан Дай Куанг в ближайшее время посетит Беларусь , сообщил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

Заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Игорь Качановский и заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Эдвард Матулис освобождены от должностей . Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 12 мая 2017 года №352. Замминистры освобождены от должностей в связи с выходом в отставку.

Совет Министров Беларуси назначил представителей государства в органах управления крупных промышленных предприятий . Это предусмотрено постановлением Совмина от 10 мая 2017 года №339.

Орша и Оршанский район должны получить новый импульс развития . Это отметила глава Администрации Президента Наталья Кочанова, представляя активу Оршанского района нового председателя райисполкома Леонида Пеньковского.

Официальные резервные активы и другие активы Беларуси в иностранной валюте за апрель выросли на 2,7% и на 1 мая 2017 года составили $5,773 млрд.

Евразийский банк развития предоставил ОАО "Белинвестбанк" кредитную линию в $10 млн на цели торгового финансирования.

Потенциал белорусской энергетической отрасли презентован польским компаниям в Варшаве . Презентация состоялась на деловой встрече по вопросам развития белорусско-польского сотрудничества в области энергетики.

Первые электробусы в Минске будут ходить по маршруту №59 "ДС Серова - Долгобродская". Такая информация размещена на сайте "Минсктранса".

Заявлений в милицию по поводу кибератак не поступало , сообщил официальный представитель МВД Беларуси Константин Шалькевич. Ранее тысячи компьютеров по всему миру подверглись широкомасштабной хакерской атаке с использованием вируса WannaCry.

Озвучены предложения по наименованию станций 4-й линии минского метро .

Свыше 70 перспективных участков определено в Минске за счет оптимизации санитарно-защитных зон.

В Минске в июне-сентябре пройдут 15 праздников национальных культур . Откроет цикл мероприятий в Верхнем городе 3 июня праздник шведской культуры.

Кто и как голосовал за Беларусь во втором полуфинале "Евровидения-2017". Между тем после поцелуя NaviBand в соцсетях набирает популярность флешмоб #kissbelarus .

Александр Рыбак записал кавер на победную песню португальца Сальвадора Собрала.

Белорусский теннисист Егор Герасимов поднялся на 55 мест в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) . До выигрыша турнира в узбекском Карши 24-летний минчанин занимал 225-ю строку, а после триумфа прыгнул сразу на 170-ю позицию.

Белорусская велогонщица Алена Омелюсик вошла в десятку сильнейших по итогам многодневки Amgen Women's Race , которая прошла по дорогам Калифорнии (США).

Заморозки ожидаются по северу Беларуси в ночь на 17 мая , сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 16 мая

Состоится выездное пресс-мероприятие: "Деятельность Центрального ботанического сада Национальной академии наук Беларуси", приуроченное к Году науки в Беларуси (представители ГНУ "Центральный ботанический сад НАН Беларуси"). Место проведения: г.Минск, ул.Сурганова, 2в. Начало в 10.00.

На мемориальном комплексе "Курган Славы" (Смолевичский район) пройдет областной праздник пионерской дружбы "95 славных лет Пионерии". Начало в 14.00.

Хоккеисты сборной Беларуси проведут в Париже заключительный матч чемпионата мира против команды Норвегии. Начало в 13.15 (по минскому времени).

ЗАВТРА

Знаменательные даты 17 мая

Всемирный день электросвязи и информационного общества. Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН от 27 марта 2006 года в день основания Международного союза электросвязи (1865).

100 лет назад родился Шендеров Михаил, виолончелист, заслуженный артист Литовской ССР (1959). В 1940 г. работал в симфоническом оркестре Минского радио. В 1941-44 гг. - дирижер и концертмейстер Свердловского театра юного зрителя. В 1946 г. переехал в Вильнюс. Работал концертмейстером Вильнюсского симфонического оркестра, Камерного оркестра Литвы, симфонического оркестра Вильнюсской филармонии. Выступал с концертами в Англии, Болгарии, Венгрии, Италии, Канаде. Умер в 1984 г.

85 лет назад родился Рутберг Илья Григорьевич, российский актер театра и кино, заслуженный деятель искусств России (2002). Снимался в фильмах "Безымянная звезда", "Тушите свет", "Папины дочки" и др. Умер в 2014 г.

225 лет назад 24 нью-йоркских брокера, занимавшихся торговлей государственными облигациями США и акциями частных компаний, договорились о "едином уровне комиссионных" и предоставлении друг другу льгот при торговле ценными бумагами. Сделка получила название "Соглашения платанового дерева", а день сбора - 17 мая - считается днем рождения Нью-Йоркской фондовой биржи.

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