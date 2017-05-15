Тепло вернулось в Беларусь! И так всю неделю: малооблачная, сухая и тихая погода с постепенно растущей температурой. К выходным вообще будет лепота, смело стройте планы! Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить.
ВАЖНОЕ
Всемирный банк пророчит спад белорусской экономике в 2017 году. ВВП Беларуси может снизиться на 0,4% — и вот почему. Ну и нас предупредили: всем «по пятьсот» в этом году не будет — это крайне сложная сейчас задача для всей экономики, но на уровне отдельных предприятий ведущих отраслей может быть достижима.
В нынешнем году Евросоюз выделит Беларуси до 200 млн евро. Деньги будут направлены на развитие транспортных сетей, малого и среднего бизнеса, энергосберегающих технологий, охраны окружающей среды.
Со вчерашнего дня самолеты из Беларуси прилетают в международные терминалы российских аэропортов. Вот здесь объясняем на пальцах карточках, как это работает, а вот здесь пассажиры, которые вчера прилетели в Москву, рассказывают, с чем вчера столкнулись. В минском аэропорту ничего не меняется.
Белорусы второй месяц подряд продолжают закрывать рублевые вклады — снижение процентных ставок по депозитам дает о себе знать. Валюту из банков, кстати, мы тоже забираем — уже полтора года.
Россия прокомментировала очередные ракетные испытания КНДР: «Категорически против расширения клуба ядерных держав». Путин считает это «контрпродуктивным, вредным и опасным».
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Вот Гомеле. По факту гибели 5-летней девочки возбудили дело за доведение до самоубийства">здесь — новые подробности трагедии в Гомеле, где ребенок выпал из окна 14 этажа. Стало известно, что по факту гибели девочки возбудили дело за доведение до самоубийства. Девочке, напомним, было 5 лет.
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А здесь рассказываем о том, как пара белорусов путешествуют по миру, играя на улицах на дарбуке и укулеле. Сейчас они в Индии, это их 19-я страна. На термометре там +35. А у нас тут, говорим, в мае снег: они завидуют.
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