Доброе утро!

Тепло вернулось в Беларусь! И так всю неделю : малооблачная, сухая и тихая погода с постепенно растущей температурой. К выходным вообще будет лепота, смело стройте планы! Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить.





ВАЖНОЕ

Всемирный банк пророчит спад белорусской экономике в 2017 году. ВВП Беларуси может снизиться на 0,4% — и вот почему . Ну и нас предупредили : всем «по пятьсот» в этом году не будет — это крайне сложная сейчас задача для всей экономики, но на уровне отдельных предприятий ведущих отраслей может быть достижима.

В нынешнем году Евросоюз выделит Беларуси до 200 млн евро . Деньги будут направлены на развитие транспортных сетей, малого и среднего бизнеса, энергосберегающих технологий, охраны окружающей среды.

Со вчерашнего дня самолеты из Беларуси прилетают в международные терминалы российских аэропортов. Вот здесь объясняем на пальцах карточках, как это работает, а вот здесь пассажиры, которые вчера прилетели в Москву, рассказывают, с чем вчера столкнулись. В минском аэропорту ничего не меняется .





Белорусы второй месяц подряд продолжают закрывать рублевые вклады — снижение процентных ставок по депозитам дает о себе знать. Валюту из банков, кстати, мы тоже забираем — уже полтора года.

Россия прокомментировала очередные ракетные испытания КНДР: «Категорически против расширения клуба ядерных держав». Путин считает это «контрпродуктивным, вредным и опасным».

ПОПУЛЯРНОЕ

Вот Гомеле. По факту гибели 5-летней девочки возбудили дело за доведение до самоубийства">здесь — новые подробности трагедии в Гомеле, где ребенок выпал из окна 14 этажа. Стало известно, что по факту гибели девочки возбудили дело за доведение до самоубийства. Девочке, напомним, было 5 лет.

Очень сложная история: педиатра из Крупок обвиняют в педофилии , коллеги объединились в его защиту. В его виновность не верят ни родители пациентов, ни врачи: те говорят, что обвинить в покушении в преступлении против половой неприкосновенности можно любого педиатра.





Весна — время строить. И вот один из наших читателей задался вопросом — а можно ли построить дом, имея в кармане «всего» 60 тысяч долларов, а еще нужно купить за 25 тысяч имеющийся на примете участок с готовым фундаментом и коммуникациями в 40 километрах от Минска. Стоит ли влазить в строительство и получится ли за эти средства построить дом, пригодный для проживания, рассказывает прораб .

15 мая на маршрут в Минске выехал первый электробус. Мы тоже отправились в рейс вместе с другими пассажирами и узнали, как они реагируют на новый транспорт .

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Настоящая «санта-барбара» развернулась вокруг небольшого торгового центра «Степянка» в толице. Акционеры ЗАО «Снечкус», которому принадлежит этот объект, давно разругались между собой и уже более 5 лет обивают пороги судов и силовых ведомств в надежде найти справедливость. Вот здесь мы попытались разобраться, откуда пришли и куда ушли деньги, причем тут бывшее руководство «Минскводоканала» и за что участникам конфликта светит субсидиарная ответственность.

Вот невероятно мотивирующая история о белорусской бегунье из Новополоцка, которая с окровавленными руками и ногами победила на ультрамарафоне (на дистанции 56 километров) в ЮАР.





Если вам очень нужно авто, чтобы ездить, а денег нет, то этот материал для вас : AUTO.TUT.BY поискал конфискате «живые» машины стоимостью до тысячи рублей. И пару вариантов нашел-таки.

А здесь рассказываем о том, как пара белорусов путешествуют по миру, играя на улицах на дарбуке и укулеле. Сейчас они в Индии, это их 19-я страна. На термометре там +35. А у нас тут, говорим, в мае снег: они завидуют.

Все новости понедельника, 15 мая

Кстати. Обязательно посмотрите , как собираются назвать станции 4-й линии минского метро. За предложения можно проголосовать на сайте Мингорисполкома или же добавить свои варианты. Хорошего дня!

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