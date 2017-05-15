Трое детей разбили около сотни памятников на кладбище в Поставском районе

На католическом кладбище в деревне Груздово Поставского района сельчане обнаружили около сотни разбитых надгробных памятников. Правоохранители полагают, что вандализм совершили трое детей, сообщила официальный представитель УВД облисполкома Ольга Шкуратова.

О вандализме одна из местных жительниц сообщила в милицию 13 мая. На место приехали оперативники, но по горячим следам найти злоумышленников не удалось. Установить подозреваемых помог опрос жителей деревни.

«Зачинщиком оказался ученик 3 класса — мальчик проблемный, из неблагополучной семьи. Он подбил еще двух семиклассников, один из которых характеризуется положительно, пойти с ним на кладбище, чтобы собрать конфеты, которые люди оставили у надгробий на Пасху. Однако сбором сладостей дело не ограничилось — из хулиганских побуждений мальчики разбили несколько памятников. По признанию детей, после этого они совершали „шалости“ на кладбище еще несколько раз», — пояснила Ольга Шкуратова.

Поскольку все трое являются несовершеннолетними, уголовное дело не возбуждено. Проверка продолжается, правоохранители работают с родителями, которым придется выплатить штраф. Комиссия по делам несовершеннолетних рассмотрит вопрос о направлении детей в спецучреждение.