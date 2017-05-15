В Дубровенском районе спасают Днепр после прошлогоднего замора рыбы

В Днепр рядом с деревней Холовье Дубровенского района 12 мая выпустили около 1,5 тысячи особей стерляди. Рыбопосадочный материал весом 300 кг привезли из Гомельской области. А купили его на деньги рыбаков, сообщает Госинспекция охраны животного и растительного мира.

В августе 2016 года госинспекторы зафиксировали последствия масштабного замора рыбы, случившегося из-за аномальной жары в верховьях Днепра на территории Смоленской области России. Несколько дней вниз по течению реки плыла мертвая рыба — пришлось собрать и утилизировать тысячи особей.

В этом году белорусы и россияне решили восстановить биоресурсы Днепра и зарыбить его. Стерлядь, которую выпустили первой, — включена в Красную книгу Беларуси, вылавливать ее запрещено. При этом рыба является аборигенной для Днепра: в начале ХХ века стерлядь добывали здесь в промышленных масштабах.

В ближайшие год-два на территории Беларуси планируют вселить около 7 тысяч особей щуки, 3,5 тысячи особей судака и около 2 тысяч особей стерляди.

Россияне проведут массовое зарыбление трансграничного участка Днепра нынешней осенью.