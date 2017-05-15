|
В Дубровенском районе спасают Днепр после прошлогоднего замора рыбы
16.05.2017 07:41 — Новости Общества | Tut.by
В Днепр рядом с деревней Холовье Дубровенского района 12 мая выпустили около 1,5 тысячи особей стерляди. Рыбопосадочный материал весом 300 кг привезли из Гомельской области. А купили его на деньги рыбаков,
В августе 2016 года госинспекторы зафиксировали последствия
В этом году белорусы и россияне решили восстановить биоресурсы Днепра и зарыбить его. Стерлядь, которую выпустили первой, — включена в Красную книгу Беларуси, вылавливать ее запрещено. При этом рыба является аборигенной для Днепра: в начале ХХ века стерлядь добывали здесь в промышленных масштабах.
В ближайшие год-два на территории Беларуси планируют вселить около 7 тысяч особей щуки, 3,5 тысячи особей судака и около 2 тысяч особей стерляди.
Россияне проведут массовое зарыбление трансграничного участка Днепра нынешней осенью.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Днепр рядом с деревней Холовье Дубровенского района 12 мая выпустили около 1,5 тысячи особей стерляди. Рыбопосадочный материал весом 300 кг привезли из Гомельской...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии