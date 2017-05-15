К фестивалю «Славянский базар» город благоустроят, в нем появятся новые достопримечательности, сообщил главный архитектор Витебска Андрей Макеев.



Витьба недалеко от места впадения в Западную Двину. Фото: Игорь Матвеев

В центре города установят две новые декоративные скульптуры. Возле театра «Лялька» появится бронзовый «Старик Хоттабыч». А в устье Витьбы и Западной Двины — скульптура «Рыбка» (тоже из бронзы) с символическим ключом от Витебска.

Эти скульптуры появятся в городе неспроста: автор сказки «Старик Хоттабыч» Лазарь Лагин родился в Витебске, а «Рыбку» установят в месте, где начиналась история города.

— Перед созданием обеих скульптур были объявлены конкурсы, — говорит Андрей Макеев. — Лучший вариант скульптуры «Старик Хоттабыч» предложил Сергей Сотников, а среди авторов «рыбок» победил Иван Казак.

Центр Витебска к фестивалю украсит и новая яркая иллюминация. На отдельных зданиях модернизируют ночную подсветку, а там, где декоративного освещения не было, идут работы по его устройству.

— Несколько проектов новой подсветки уже согласовали, — продолжает Андрей Макеев. — В частности, на магазине «Марко» на проспекте Людникова, на улицах Евстигнеева, Димитрова. Собственники зданий заверяют, что успеют оборудовать подсветку к фестивалю.

Накануне «Славянского базара» в городе похорошеют некоторые дома и появятся новые:

— Планируем завершить ремонт фасада исторического здания на улице Советской Армии, 6, достроить первый дом в новом квартале — между улицами Труда и Доватора, а также новый десятиэтажный дом на улице Воинов-интернационалистов.



Дом № 6 на улице Советской Армии. Фото: «Витебская энциклопедия»

Благоустроят центральные магистрали: улицы Ленина, Кирова, проспекты Фрунзе и Московский. Завершат модернизацию кровли здания культурно-спортивного комплекса у подземного перехода от Летнего амфитеатра к «Марко-сити», а также ремонт вокруг главной концертной площадки «Славянского базара».

К фестивалю планируют дополнительно озеленить Московский проспект. На его пересечении с площадью Победы, улицей Чкалова, проспектом Победы и на разделительной полосе с микрорайоном Билево установят металлические конструкции с цветами.