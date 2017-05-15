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Новые подсветка, скульптуры, дома. Как Витебск готовится к "Славянскому базару"
16.05.2017 08:04 — Новости Общества | Tut.by
К фестивалю «Славянский базар» город благоустроят, в нем появятся новые достопримечательности, сообщил главный архитектор Витебска Андрей Макеев.
В центре города установят две новые декоративные скульптуры. Возле театра «Лялька» появится бронзовый «Старик Хоттабыч». А в устье Витьбы и Западной Двины — скульптура «Рыбка» (тоже из бронзы) с символическим ключом от Витебска.
Эти скульптуры появятся в городе неспроста: автор сказки «Старик Хоттабыч» Лазарь Лагин родился в Витебске, а «Рыбку» установят в месте, где начиналась история города.
— Перед созданием обеих скульптур были объявлены конкурсы, — говорит Андрей Макеев. — Лучший вариант скульптуры «Старик Хоттабыч» предложил Сергей Сотников, а среди авторов «рыбок» победил Иван Казак.
Центр Витебска к фестивалю украсит и новая яркая иллюминация. На отдельных зданиях модернизируют ночную подсветку, а там, где декоративного освещения не было, идут работы по его устройству.
— Несколько проектов новой подсветки уже согласовали, — продолжает Андрей Макеев. — В частности, на магазине «Марко» на проспекте Людникова, на улицах Евстигнеева, Димитрова. Собственники зданий заверяют, что успеют оборудовать подсветку к фестивалю.
Накануне «Славянского базара» в городе похорошеют некоторые дома и появятся новые:
— Планируем завершить ремонт фасада исторического здания на улице Советской Армии, 6, достроить первый дом в новом квартале — между улицами Труда и Доватора, а также новый десятиэтажный дом на улице Воинов-интернационалистов.
Благоустроят центральные магистрали: улицы Ленина, Кирова, проспекты Фрунзе и Московский. Завершат
К фестивалю планируют дополнительно озеленить Московский проспект. На его пересечении с площадью Победы, улицей Чкалова, проспектом Победы и на разделительной полосе с микрорайоном Билево установят металлические конструкции с цветами.
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К фестивалю "Славянский базар" город благоустроят, в нем появятся новые достопримечательности, сообщил главный архитектор Витебска Андрей Макеев.
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