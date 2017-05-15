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В Каменецком районе найден редкий браунинг модификации 1910 года

16.05.2017 08:01 — Новости Общества | Tut.by  
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В УВД Брестского облисполкома оказался редкий пистолет: браунинг модификации 1910 года. Нашли его во время обыска у 55-летнего безработного В., который жил в Бресте, но оружие хранил в одном из домов деревни Волкоставец Каменецкого района. Там же, где и нашел его, сообщает «СБ Беларусь Сегодня».


Фото: Александр Митюков, sb.by

По словам официального представителя УВД Брестского облисполкома Сергея Дученко, милиционеры вышли на В. по оперативной информации. Экспертиза показала, что браунинг, несмотря на свой солидный возраст, был в боевом состоянии. Стрелял без осечек и задержек.

Каким образом оружие оказалось в нашей стране, можно только предполагать, ведь выпускали его в Бельгии. Впрочем, трофейными браунингами пользовались военнослужащие Третьего рейха. Поэтому не исключено, что в годы войны этот экземпляр попал уже к нашим партизанам в качестве трофея. Кстати, именно из пистолета Browning M1910 Гаврило Принцип застрелил в Сараево эрцгерцога Фердинанда, что стало формальным поводом к Первой мировой войне. Этот же ствол засветился в громком убийстве президента Франции Поля Думера. А из еще одного пистолета подобного типа, по энциклопедическим данным, 5 сентября 1935 года Карлом Вайссом был застрелен губернатор штата Луизиана Хьюи Лонг.

Такой экспонат, вероятно, отлично впишется в музейную коллекцию. А вот В., хранивший его незаконно, в итоге получил судимость и полтора года ограничения свободы.

 
Теги: Брест
 
 
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Экспертиза показала, что браунинг, несмотря на свой солидный возраст, был в боевом состоянии. Стрелял без осечек и задержек.

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