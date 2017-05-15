Оплачиваешь командировочные? Используй корпоративную карту!

Корпоративная карточка - это карточка, при использовании которой производятся операции по счету юридического лица или индивидуального предпринимателя. Такая карта позволяет оплачивать командировочные, представительские расходы, расходы, связанные с хозяйственной деятельностью, и прочие расходы.

Преимущества:

- нет необходимости в получении в банке наличных средств на командировочные и представительские расходы, хозяйственные нужды;

- возможно пополнение карточного счета командированного сотрудника в случае необходимости;

- отсутствие необходимости оформления деклараций при пересечении границы;

- повышение скорости расчетов и получения оплаченных товаров (оргтехника, канцелярские принадлежности и т.д.) или услуг относительно стандартных способов безналичной оплаты;

- облегчение работы бухгалтерии и кассы предприятия, связанной с подготовкой расчета командировочных, пересчета, хранением и доставкой наличных средств, уменьшение количества отчетных документов;

- обеспечение строгого учета и контроля расхода подотчетных сумм по целевому назначению посредством получения выписок по счетам корпоративных платежных карточек с указанием всех произведенных платежей.

Возможности для держателя карточки:

- обеспечение повышенного уровня безопасности при совершении операций, так как все карточки оборудованы микропроцессором стандарта EMV;

- использование карточки как на территории Республики Беларусь, так и за рубежом вне зависимости от валюты счета;

- осуществление безналичных расчетов без комиссий;

- получение наличных круглосуточно в широкой сети банкоматов и пунктов выдачи наличных;

- осуществление бронирования авиабилетов и гостиниц с использованием сети Интернет;

- контроль расходования средств с помощью услуги SMS-оповещение;

- отсутствие необходимости таможенного декларирования денежных средств в иностранной валюте, размещенных на карточке, и оформления разрешительных документов при выезде за рубеж;

- осуществление расчетов в одно касание, поскольку карточки поддерживают технологию бесконтактной оплаты Pay Pass.

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