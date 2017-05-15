УП «Городские бани» подало документы на включение общественных бань в реестр сооружений Министерства спорта и туризма, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» на предприятии.

— Постановлением Совета министров Республики Беларусь от 11 января 2016 года № 8 услуги бань исключены из перечня социально значимых. Как следствие, прекращено их бюджетное финансирование, которое покрывало до 60 % затрат, — рассказал директор УП «Городские бани» Анатолий Марченко. — Предприятию пришлось значительно повысить стоимость билетов.

По его словам, основная проблема в том, что после принятия этого постановления предприятие стало обязано платить местные налоги — на недвижимость и на землю. Они имеют достаточно большой удельный вес в общих затратах — около 16–17 %. По другим статьям: 40 % — зарплата с отчислениями; до 25 % — топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) и вода. Остальное — приобретение сырья, материалов, в том числе для ремонта и поддержания надлежащего санитарного состояния.

— Мы подали документы на включение общественных бань в реестр сооружений Министерства спорта и туризма, — продолжает Марченко. — При положительном решении нас освободят от налога на недвижимость, а это 41 тыс. рублей в квартал (в том числе 30 тыс. — по БОК «Лазня»). Надеюсь, оно будет принято, ведь одна из основных функций наших заведений — физкультурно-оздоровительная. Полагаю, «Лазня», в которой имеется бассейн, однозначно войдет в этот реестр. Соответственно, сразу скорректируем цены в сторону уменьшения. Но это может произойти не раньше второго полугодия 2017-го. Если и другие бани освободят от налога на недвижимость, в них также снизим цены и в общие отделения, и в номера.