ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

УП "Городские бани": "Освобождение от налога на недвижимость позволит снизить цены на билеты"

16.05.2017 09:06 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

УП «Городские бани» подало документы на включение общественных бань в реестр сооружений Министерства спорта и туризма, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» на предприятии.

— Постановлением Совета министров Республики Беларусь от 11 января 2016 года № 8 услуги бань исключены из перечня социально значимых. Как следствие, прекращено их бюджетное финансирование, которое покрывало до 60 % затрат, — рассказал директор УП «Городские бани» Анатолий Марченко. — Предприятию пришлось значительно повысить стоимость билетов.

По его словам, основная проблема в том, что после принятия этого постановления предприятие стало обязано платить местные налоги — на недвижимость и на землю. Они имеют достаточно большой удельный вес в общих затратах — около 16–17 %. По другим статьям: 40 % — зарплата с отчислениями; до 25 % — топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) и вода. Остальное — приобретение сырья, материалов, в том числе для ремонта и поддержания надлежащего санитарного состояния.

— Мы подали документы на включение общественных бань в реестр сооружений Министерства спорта и туризма, — продолжает Марченко. — При положительном решении нас освободят от налога на недвижимость, а это 41 тыс. рублей в квартал (в том числе 30 тыс. — по БОК «Лазня»). Надеюсь, оно будет принято, ведь одна из основных функций наших заведений — физкультурно-оздоровительная. Полагаю, «Лазня», в которой имеется бассейн, однозначно войдет в этот реестр. Соответственно, сразу скорректируем цены в сторону уменьшения. Но это может произойти не раньше второго полугодия 2017-го. Если и другие бани освободят от налога на недвижимость, в них также снизим цены и в общие отделения, и в номера.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правительство исключило услуги бань из перечня социально значимых. Как следствие, прекращено их бюджетное финансирование, которое покрывало до 60% затрат.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Оплачиваешь командировочные? Используй корпоративную карту!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика