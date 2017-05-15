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Ограничения на продажу алкоголя продолжают вводить в Беларуси

16.05.2017 09:40 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 мая — Sputnik. Решения об ограничении на продажу алкоголя во всей области на время проведения последних звонков и выпускных в школах продолжают принимать райисполкомы Беларуси.

Ограничения на продажу алкоголя продолжают вводить в Беларуси
© Sputnik Юрий Абрамочкин
Дни трезвости объявлены на Брестчине

Последние звонки пройдут в белорусских школах 30 мая, выпускные в большинстве учреждений образования – 8 и 10 июня. Традиционно на эти дни в республике ограничивают продажу алкогольных напитков.

Так, во вторник было обнародовано решение Пружанского райисполкома, согласно которому алкоголь нельзя будет продавать с 24:00 до 00:00 30 мая, а также в дни проведения выпускных вечером. Аналогичное решение принято и в Чериковском райисполкоме

Ранее ввели ограничения на продажу спиртного в дни выпускных и в некоторых других районах Брестчины. Кроме того, подобные решения уже приняты в ряде районов Беларуси: Логойском, Молодечненском, Копыльском, Мостовском и иных.

Ближе к проведению самих выпускных вечеров решение о запрете на продажу алкоголя примут во всех регионах республики. Купить алкогольные напитки нельзя будет в эти дни никому, однако в заведениях общественного питания реализация будет продолжаться.

При этом есть и еще одно исключение: спиртное будут продавать в магазинах гражданам, которые в указанных дни будут праздновать свадьбы или проводить похороны.

 
Теги: Минск
 
 
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В дни последних звонков и выпускных по стране официально запрещают продавать алкоголь.

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