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Разыскиваемый милицией за тяжкое преступление белорус задержан при пересечении границы
16.05.2017 10:09 — Новости Общества | Tut.by
Белорус, разыскиваемый несколько месяцев за особо тяжкое преступление попался в руки не милиционерам, а пограничникам. Подробности
13 мая в пункте пропуска «Новая Рудня» оформление на выезд из страны проходил 32-летний гражданин Беларуси. Однако после проведения проверки выяснилось, что мужчина разыскивается гомельской милицией за совершение особо тяжкого преступления — покушения на убийство. Задержанный передан сотрудникам Мозырского РОВД.
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Беларус, разыскиваемый несколько месяцев за особо тяжкое преступление, попался не милиционерам, а пограничникам. Подробности сообщили в Госпогранкомитете.
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