Разыскиваемый милицией за тяжкое преступление белорус задержан при пересечении границы

Белорус, разыскиваемый несколько месяцев за особо тяжкое преступление попался в руки не милиционерам, а пограничникам. Подробности сообщили в Госпогранкомитете.

13 мая в пункте пропуска «Новая Рудня» оформление на выезд из страны проходил 32-летний гражданин Беларуси. Однако после проведения проверки выяснилось, что мужчина разыскивается гомельской милицией за совершение особо тяжкого преступления — покушения на убийство. Задержанный передан сотрудникам Мозырского РОВД.