Трое суток провела в хотимском лесу 87-летняя пенсионерка - ее спасли милиционеры

Пенсионерка из деревни Молуновка Хотимского района три дня провела в лесу. На третьи сутки 87-летнюю женщину нашли милиционеры, сообщили в УВД Могоблисполкома .





Анастасия Пивченко ушла из дома после полудня 8 мая. Куда и зачем отправилась, женщина не помнит. О пропаже матери заявила ее дочь — пенсионерка пропадала из дома не впервые.

К розыску подключились милиция, спасатели. Местные жители женщину не видели, служебно-разыскная собака взять след не смогла — холодная погода работала против правоохранителей. Два дня поисков оказались безрезультатными.

На третьи сутки снова начали прочесывать местность. Пенсионерку обнаружили лежащей под кустами.

— Я подбежал к ней и спросил: «Вы живы?» А она мне в ответ — «Ой, хлопчики, а сколько сейчас времени?» — рассказал первый заместитель начальника Хотимского РОВД Дмитрий Семочкин. — Успели.

Силовики отметили, что розыск был затруднен из-за холодной погоды, сложного ландшафта местности с густой растительностью. При этом пенсионерка стойко перенесла три дня на холоде без еды и воды.

Женщину доставили в Хотимскую райбольницу на машине скорой медицинской помощи, где после полного обследования отпустили домой.