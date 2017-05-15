ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Трое суток провела в хотимском лесу 87-летняя пенсионерка - ее спасли милиционеры

16.05.2017 10:03 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Пенсионерка из деревни Молуновка Хотимского района три дня провела в лесу. На третьи сутки 87-летнюю женщину нашли милиционеры, сообщили в УВД Могоблисполкома.


Анастасия Пивченко ушла из дома после полудня 8 мая. Куда и зачем отправилась, женщина не помнит. О пропаже матери заявила ее дочь — пенсионерка пропадала из дома не впервые.

К розыску подключились милиция, спасатели. Местные жители женщину не видели, служебно-разыскная собака взять след не смогла — холодная погода работала против правоохранителей. Два дня поисков оказались безрезультатными.

На третьи сутки снова начали прочесывать местность. Пенсионерку обнаружили лежащей под кустами.

— Я подбежал к ней и спросил: «Вы живы?» А она мне в ответ — «Ой, хлопчики, а сколько сейчас времени?» — рассказал первый заместитель начальника Хотимского РОВД Дмитрий Семочкин. — Успели.

Силовики отметили, что розыск был затруднен из-за холодной погоды, сложного ландшафта местности с густой растительностью. При этом пенсионерка стойко перенесла три дня на холоде без еды и воды.

Женщину доставили в Хотимскую райбольницу на машине скорой медицинской помощи, где после полного обследования отпустили домой.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пожилая женщина сама не знает, зачем вышла из дома и куда направлялась.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Ограничения на продажу алкоголя продолжают вводить в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика