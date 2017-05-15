16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начался второй этап отборочного тура международного конкурса военно-профессионального мастерства военнослужащих дружественных армий "Воин Содружества - 2017". Такая информация размещена на сайте Минобороны, сообщает БЕЛТА.

Конкурс проводится среди военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на должностях солдат и сержантов в Вооруженных Силах Беларуси. Отборочный тур проходит под руководством начальника главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил генерал-майора Андрея Некрашевича на базе 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады Северо-Западного оперативного командования.

Цели проводимого мероприятия - популяризация военной службы по контракту в Вооруженных Силах, а также отбор кандидатов в команду ВС для участия в финале международного конкурса.

Во втором этапе принимают участие сборные команды от ВВС и войск ПВО, сил специальных операций и войск оперативных командований, соединений и воинских частей, а также госучреждения "Спортивный комитет Вооруженных Сил Республики Беларусь".

По результатам второго этапа будут определены четыре кандидата (в том числе одна девушка) для включения в состав команды Вооруженных Сил Беларуси.-0-