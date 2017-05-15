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Белоруска Вероника Коробко победила в конкурсе красоты Miss 7 Continents

16.05.2017 10:43 — Новости Общества | БелТА  
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16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская модель Вероника Коробко победила в международном конкурсе красоты Miss 7 Continents. Об этом девушка сообщила в своем аккаунте в Instagram, сообщает БЕЛТА.

"Я победила в международном конкурсе красоты! Стала Miss 7 Continents... Я победила. Слезы льются градом! Спасибо всем за поддержку", - написала 23-летняя модель из Несвижа. В прошлом году Вероника Коробко вошла в топ-10 конкурса "Мисс Беларусь" и стала лицом футбольного клуба "Городея".

Конкурс Miss 7 Continents проходил в турецком городе Бодрум. В финале приняли участие девушки из 24 стран в возрасте от 16 до 28 лет.

По информации официального сайта Miss 7 Continents, конкурс проводится с 2009 года. В 2015 году корону также получила девушка из Беларуси Александра Сокол.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Я победила в международном конкурсе красоты! Стала Miss 7 Continents... Я победила. Слезы льются градом! Спасибо всем за поддержку", - написала 23-летняя модель из Несвижа. В...

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