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Соцсети о деревянном белорусском велосипеде: весной можно спускать сок

16.05.2017 10:58 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 мая – Sputnik. Пользователи социальных сетей с юмором встретили новость о начале производства в Беларуси деревянных велосипедов.

Белорусская компания Belwooddoors, занимающаяся производством межкомнатных дверей, объявила о начала выпуска двухколесных транспортных средств в начале мая.

СМИ широко осветили данную инициативу, а пользователи социальных сетей в большинстве отнеслись к ней с юмором.

"Весной, до начала велосипедного сезона, велосипед из березы дает сок", – шутят пользователи Twitter.

Вспомнили также и то, что "инновационное" производство было запущено в республике в Год науки.

Как сообщает производитель, стоимость деревянного велосипеда из березы будет немаленькой – минимум 1,8 тысячи рублей (более 800 долларов США), что сопоставимо с 30-скоростными облегченными горными велосипедами с алюминиевой рамой. 

Судя по информации производителя о комплектующих, для модели деревянного велосипеда выбраны не самые дорогие детали: например каретка в веломагазинах стоит около 25 рублей (12 долларов), а комплект покрышек – около 50 рублей (25 долларов).

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Стоимость деревянного велосипеда будет немаленькой – минимум 1,8 тысячи рублей.

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