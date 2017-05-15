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Соцсети о деревянном белорусском велосипеде: весной можно спускать сок
16.05.2017 10:58 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 мая – Sputnik. Пользователи социальных сетей с юмором встретили новость о начале производства в Беларуси деревянных велосипедов.
Белорусская компания Belwooddoors, занимающаяся производством межкомнатных дверей, объявила о начала выпуска двухколесных транспортных средств в начале мая.
СМИ широко осветили данную инициативу, а пользователи социальных сетей в большинстве отнеслись к ней с юмором.
"Весной, до начала велосипедного сезона, велосипед из березы дает сок", – шутят пользователи Twitter.
Вспомнили также и то, что "инновационное" производство было запущено в республике в
Как сообщает производитель, стоимость деревянного велосипеда из березы будет немаленькой – минимум 1,8 тысячи рублей (более 800 долларов США), что сопоставимо с 30-скоростными облегченными горными велосипедами с алюминиевой рамой.
Судя по информации производителя о комплектующих, для модели деревянного велосипеда выбраны не самые дорогие детали: например каретка в веломагазинах стоит около 25 рублей (12 долларов), а комплект покрышек – около 50 рублей (25 долларов).
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Стоимость деревянного велосипеда будет немаленькой – минимум 1,8 тысячи рублей.
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