ВКонтакте, Одноклассники и Яндекс запретили в Украине

МИНСК, 16 мая — Sputnik. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о запрете российских социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также сервисов Mail.ru и Яндекс.



© Sputnik Евгений Биятов Сигалу запретили въезд в Украину на пять лет

Своим указом украинский лидер ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях в отношении ряда российских чиновников и компаний, в том числе социальных сетей и популярных почтовых и поисковых сервисов.

Решение СНБО предусматривает вплоть до блокировки "ВКонтакте", "Одноклассников", "Яндекса" и Mail.ru. Эти сервисы и соцсети популярны в Украине – доля общего траффика у "ВКонтакте" из страны составляет более 17,5%, а у "Одноклассников" – более 15%.

В соответствии с решением украинских властей интернет-провайдеры должны блокировать доступ к данным интернет-платформам.

У самого президента Порошенко также есть официальные аккаунты в "Одноклассниках" и "ВКонтакте".

В утвержденный лидером Украины список "санкционных" физических лиц попали 1228 человек, среди которых –судьи, журналисты и депутаты.