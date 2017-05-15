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ВКонтакте, Одноклассники и Яндекс запретили в Украине

16.05.2017 11:23 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 мая — Sputnik. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о запрете российских социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также сервисов Mail.ru и Яндекс.

ВКонтакте, Одноклассники и Яндекс запретили в Украине
© Sputnik Евгений Биятов
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Своим указом украинский лидер ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях в отношении ряда российских чиновников и компаний, в том числе социальных сетей и популярных почтовых и поисковых сервисов.

Решение СНБО предусматривает вплоть до блокировки "ВКонтакте", "Одноклассников", "Яндекса" и Mail.ru. Эти сервисы и соцсети популярны в Украине – доля общего траффика у "ВКонтакте" из страны составляет более 17,5%, а у "Одноклассников" – более 15%.

В соответствии с решением украинских властей интернет-провайдеры должны блокировать доступ к данным интернет-платформам.

У самого президента Порошенко также есть официальные аккаунты в "Одноклассниках" и "ВКонтакте".

В утвержденный лидером Украины список "санкционных" физических лиц попали 1228 человек, среди которых –судьи, журналисты и депутаты.

 
Теги: Минск
 
 
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У соцсети "ВКонтакте" порядка 17,5% всего траффика идет из Украины, у "Одноклассников" – 15%.

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