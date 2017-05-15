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Киев ввел санкции против российских СМИ

16.05.2017 11:41 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 мая — Sputnik. Украина ввела санкции против ряда российских СМИ, в том числе против международного информационного агентства "Россия сегодня", соответствующее решение во вторник подписал президент страны Петр Порошенко.

Порошенко во вторник расширил санкции в отношении российских компаний и физлиц — кроме нескольких сотен человек теперь в Украине под запретом популярные социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также "Яндекс" и Mail.ru.

Под санкции в Украине попали и ряд российских средств массовой информации — в том числе и МИА "Россия сегодня". Введены также санкции в отношении телеканалов "Звезда", ТВЦ, НТВ плюс, РенТВ, РБК, а также станции "Наше радио" и ряд иных.

Часть украинских санкций — временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом; остановка выполнения экономических и финансовых обязательств; ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования.

Санкции будут действовать в отношении физлиц и компаний на протяжении трех лет.

 
Теги: Минск
 
 
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Сейчас некоторые СМИ не смогут пользоваться своим имуществом, а также выполнять экономические и финансовые обязательства.

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