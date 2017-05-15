В отношении уклонистов-альтернативщиков возбуждены уголовные дела

МИНСК, 16 мая — Sputnik. Первые уголовные дела за уклонение от альтернативной службы возбуждены в Беларуси, сообщил на заседании комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания заместитель начальника генштаба генерал-майор Александр Шкиренко.



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Граждане Беларуси имеют право пройти альтернативную воинскую службу — при условии, что у них на это есть веские религиозные основания. Закон об альтернативной службе в армии, к которому республика шла почти 15 лет, вступил в силу 1 июля 2016 года. "Альтернативщиков" привлекают к работам в организациях здравоохранения, жилищно-коммунального, лесного и сельского хозяйства, социальной сферы, организациях, занимающихся благоустройством территорий, а также к ремонту железнодорожных путей и автодорог, разрешают работать в органах и подразделениях МЧС Для граждан, имеющих высшее образование, срок альтернативной службы будет составлять два года, для "альтернативщиков" без диплома вуза — 36 месяцев. Определяет организацию альтернативной службы и день ее начала — Министерство труда и соцзащиты.

"По данным Минтруда и соцзащиты, уже возбуждено пять-шесть уголовных дел за уклонение от альтернативной службы",- сказал Шкиренко.



© Sputnik / Виктор Толочко Депутаты в военкомате Октябрьского района Минска

На заседании комиссии руководством Военного комиссариата Минска также была озвучена информация о том, что после принятия закона об альтернативной службы резко сократилось число желающих проходить такую службу.

"До принятия закона таких лиц в Минске было 50, как только приняли закон — их число сократилось до одного", — сказал представитель комиссариата Минска.

Всего в год в Беларуси призывается порядка двадцати тысяч человек, из них в 2016 году на альтернативную службу были призваны двадцать четыре человека.