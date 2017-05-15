ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В отношении уклонистов-альтернативщиков возбуждены уголовные дела

16.05.2017 11:27 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 16 мая — Sputnik. Первые уголовные дела за уклонение от альтернативной службы возбуждены в Беларуси, сообщил на заседании комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания заместитель начальника генштаба генерал-майор Александр Шкиренко.

В отношении уклонистов-альтернативщиков возбуждены уголовные дела
© Sputnik Владимир Вяткин
Отдай долг родине зерном: белорусам разрешили альтернативную службу

Граждане Беларуси имеют право пройти альтернативную воинскую службу — при условии, что у них на это есть веские религиозные основания. Закон об альтернативной службе в армии, к которому республика шла почти 15 лет, вступил в силу 1 июля 2016 года. "Альтернативщиков" привлекают к работам  в организациях здравоохранения, жилищно-коммунального, лесного и сельского хозяйства, социальной сферы, организациях, занимающихся благоустройством территорий, а также к ремонту железнодорожных путей и автодорог, разрешают работать в органах и подразделениях МЧС Для граждан, имеющих высшее образование, срок альтернативной службы будет составлять два года, для "альтернативщиков" без диплома вуза — 36 месяцев. Определяет организацию альтернативной службы и день ее начала — Министерство труда и соцзащиты.

"По данным Минтруда и соцзащиты, уже возбуждено пять-шесть уголовных дел за уклонение от альтернативной службы",- сказал Шкиренко.

В отношении уклонистов-альтернативщиков возбуждены уголовные дела
© Sputnik / Виктор Толочко
Депутаты в военкомате Октябрьского района Минска

На заседании комиссии руководством Военного комиссариата Минска также была озвучена информация о том, что после принятия закона об альтернативной службы резко сократилось число желающих проходить такую службу.

"До принятия закона таких лиц в Минске было 50, как только приняли закон — их число сократилось до одного", — сказал представитель комиссариата Минска.

Всего в год в Беларуси призывается порядка двадцати тысяч человек, из них в 2016 году  на альтернативную службу были призваны двадцать четыре человека.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Количество минчан, желающих пройти службу в армии на альтернативное основе, сократилось в 50 раз.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
ВКонтакте, Одноклассники и Яндекс запретили в Украине
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика