Сотрудник банка похищал деньги со счета пенсионерки и делал ставки

Сотрудник банка сначала помог пенсионерке сделать платеж через интернет-банкинг, а затем похитил с ее счета более 300 рублей. На украденные деньги он делал ставки в букмекерской конторе. Об этом сообщает пресс-служба УВД Миноблисполкома.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

С заявлением о краже денег с банковской карты в милицию обратилась 60-летняя жительница агрогородка Лесной под Минском. По словам женщины, у нее с карточки пропало более 300 рублей, при этом карточку свою она не теряла и никому пользоваться ею не давала. В банке женщине только дали номер счета, на который были переведены ее деньги. «Таинственное» исчезновение денег для пенсионерки объяснилось, когда правоохранители установили личность владельца этого счета. Им оказался 22-летний минчанин, работник банка, недавно помогавший ей сделать платеж через систему «интернет-банкинг».

За несколько дней до «исчезновения» денег, женщина стояла в очереди в одном из отделений банка, чтобы сделать платеж. Молодой человек, работающий в этом отделении консультантом, подошел к ней и поинтересовался, подключена ли у нее услуга «интернет-банкинг», услышав утвердительный ответ, предложил воспользоваться ею, чтобы не стоять в очереди. На все отговорки пенсионерки, что она не умеет им пользоваться, консультант отвечал, что это совсем не сложно, и он готов помочь ей сделать платеж. Парень отвел женщину к установленному в помещении банка компьютеру для клиентов, показал, куда нужно вводить логин и пароль, а затем попросил её ввести запрошенный системой один из сессионных ключей со специальной карты кодов. Завершив операцию, клиентка поблагодарила консультанта за помощь и ушла, а тот на всякий случай запомнил её логин, пароль и номер сессионного ключа.

«Спустя некоторое время молодой человек уже из дома входил в систему „интернет-банкинг“ под данными пенсионерки и переводил деньги с её счета на свой, а затем делал ставки в одной из букмекерских контор. Прибывших к нему сотрудников милиции молодой человек сперва пытался убедить, что ни имеет никакого отношения к исчезновению денег с карточки пенсионерки, а затем стал утверждать, что собирался вернуть ей деньги сразу же после того, как выиграют его ставки», — рассказали в УВД Миноблисполкома.

В настоящее время в отношении минчанина возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 212 УК Беларуси «Хищение путем использования компьютерной техники», санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы, причем с недавнего времени ответственность за совершение данного преступления предусмотрена с 14 лет.