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Возле Полоцкого госуниверситета установили скульптуру профессора
16.05.2017 11:53 — Новости Общества | Tut.by
В Полоцком государственном университете с 15 по 19 мая отмечают День университета. На территории Полоцкого коллегиума, где размещается учебное заведение, открыли скульптурную композицию «Профессор Полоцкой академии».
Автор скульптуры — декан художественного факультета Белорусской государственной академии искусств Александр Прохоров.
В левой руке профессор держит книгу, указательным пальцем правой руки указывает вверх, а смотрит он в сторону скульптуры «Полоцкий студент». Это изваяние появилось возле университета в 2010 году.
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В левой руке профессор держит книгу, указательным пальцем правой руки указывает вверх, а смотрит он в сторону скульптуры "Полоцкий студент".
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