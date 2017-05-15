Возле Полоцкого госуниверситета установили скульптуру профессора

В Полоцком государственном университете с 15 по 19 мая отмечают День университета. На территории Полоцкого коллегиума, где размещается учебное заведение, открыли скульптурную композицию «Профессор Полоцкой академии».

Автор скульптуры — декан художественного факультета Белорусской государственной академии искусств Александр Прохоров.

В левой руке профессор держит книгу, указательным пальцем правой руки указывает вверх, а смотрит он в сторону скульптуры «Полоцкий студент». Это изваяние появилось возле университета в 2010 году.

Подробная программа празднования Дня университета — здесь .